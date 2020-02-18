Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...

Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:22

omb написав: _hunter тем, что не строятся сьезды/заезды, не заменены опоры, заменили только центральный пролет и еще куча всего тем, что не строятся сьезды/заезды, не заменены опоры, заменили только центральный пролет и еще куча всего

сьезды/заезды можно было и позже достроить -- они на "основной функционал" не особо влияют.Опоры, что-то мне подсказывает, при необходимости заменили бы точно таким же макаром -- возможно еще за +2 дня."и еще куча всего" -- вроде сноса совко-рухляди? -- это вообще можно было бы делать без перекрытия движения сильно заранее.Серьезно: китайцы реализовали сходные по сложности проект в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее! На этом предлагаю всем непричастным минутку постоять в восхищении, а всем причастным -- на ту же минутку -- удалиться в уголок позора.