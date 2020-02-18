Так когда в лужу, да при +2 положить, хоть из самого Сингапура привези асфальт, где улицы это гоночные трассы - на выхлопе говно и будет
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:12
Так когда в лужу, да при +2 положить, хоть из самого Сингапура привези асфальт, где улицы это гоночные трассы - на выхлопе говно и будет
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 21 лют, 2020 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:18
Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..
Ну вы сравнили - "юг" с пальцем
Китайцы за 10 дней с ноля больницу на полторы тысячи пациентов построили, а у нас за 3 недели нашли советский санаторий мвд, прямо в центре села, для карантина людей из Уханя.
Да и тот на 100% не оборудован как нужно и не охраняется как должно - как оказалось
Подозреваю, что там, как в самолете было, проходы меду номерами пленкой завесили и скотчем заклеили. И сказали - что это убережет от вируса.
Д...лы. тля
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:07
Vovick наверно не без этого, у вас есть факты? в органы заявление подали?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17
Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..
Работают
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:10
Есть два моста, есть задача: "заменить два пролета (по одному -- в каждую сторону) моста над дорогой".
Вот это и значит "точно так же". То, что "у них" мост "чуть" шире и длиннее -- уже второстепенные детали. При всем при этом -- сделали дешевле и быстрее.
Поэтому сарказм мне несколько непонятен...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:22
сьезды/заезды можно было и позже достроить -- они на "основной функционал" не особо влияют.
Опоры, что-то мне подсказывает, при необходимости заменили бы точно таким же макаром -- возможно еще за +2 дня.
"и еще куча всего" -- вроде сноса совко-рухляди? -- это вообще можно было бы делать без перекрытия движения сильно заранее.
Серьезно: китайцы реализовали сходные по сложности проект в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее! На этом предлагаю всем непричастным минутку постоять в восхищении, а всем причастным -- на ту же минутку -- удалиться в уголок позора.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54
_hunter Разные мосты, там технологичный подготовлен к частичной замене, у нас рухлядь, там своевременная оплата и крутые подрядчики, у нас задержки/смены подрядчиков/суды. Если слепые это не видят и не понимают - это их проблемы. И еще есть поговорка - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07
Так и я про то же самое: что мешало подготовительные работы заранее провести? И именно про криворукость наших подрядчиков я и говорю...
Сколько раз было -- неделями три калеки на мосту видимость работы создают?..
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:48
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:09
Нидерландцы предлагали за 3 дня поставить все пролеты Шулявского. С одним маленьким никому неинтересным условием - все пролеты сварить заранее.
Где на Шулявке сваривать четыре пролета моста?
Народ по своей глупости думают, что китайские мосты собираются из воздуха. Типа, китайский сварщик Бог, а балки сотворяет святой дух.
Что в Пекине, что в Киеве постройка моста занимает примерно одно и то же время. Но всегда хорошо там, где нас нет.
|