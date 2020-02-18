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Шулявський міст планують
повністю добудувати до літа -...

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:12

  p_a_l написав:На фотке с фонарями асфальт говно.

Так когда в лужу, да при +2 положить, хоть из самого Сингапура привези асфальт, где улицы это гоночные трассы - на выхлопе говно и будет 8)
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 21 лют, 2020 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:18

Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..

  _hunter написав:Китайцы примерно такой же проект за 43 часа закончили


Ну вы сравнили - "юг" с пальцем :mrgreen:
Китайцы за 10 дней с ноля больницу на полторы тысячи пациентов построили, а у нас за 3 недели нашли советский санаторий мвд, прямо в центре села, для карантина людей из Уханя.
Да и тот на 100% не оборудован как нужно и не охраняется как должно - как оказалось 8)

Подозреваю, что там, как в самолете было, проходы меду номерами пленкой завесили и скотчем заклеили. И сказали - что это убережет от вируса.

Д...лы. тля :roll:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:07

Vovick наверно не без этого, у вас есть факты? в органы заявление подали?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17

Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..

  bulbasmyasom написав:на покриття є гарантія від підрядника.
Зображення

  omb написав:Vovick наверно не без этого, у вас есть факты? в органы заявление подали?


Работают https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -avto-foto
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:10

  EKO написав:
  _hunter написав:точно так же заменили два пролета.


Эээ... как это "точно так же"?

У них капитально делали. У нас - стоят временные опоры, деревяшками подпертые (аля, днепровское ноухау).
Дерево-сосна, оно нонче дорагое :mrgreen:

Есть два моста, есть задача: "заменить два пролета (по одному -- в каждую сторону) моста над дорогой".
Вот это и значит "точно так же". То, что "у них" мост "чуть" шире и длиннее -- уже второстепенные детали. При всем при этом -- сделали дешевле и быстрее.
Поэтому сарказм мне несколько непонятен...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:22

  omb написав:_hunter тем, что не строятся сьезды/заезды, не заменены опоры, заменили только центральный пролет и еще куча всего

сьезды/заезды можно было и позже достроить -- они на "основной функционал" не особо влияют.
Опоры, что-то мне подсказывает, при необходимости заменили бы точно таким же макаром -- возможно еще за +2 дня.
"и еще куча всего" -- вроде сноса совко-рухляди? -- это вообще можно было бы делать без перекрытия движения сильно заранее.
Серьезно: китайцы реализовали сходные по сложности проект в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее! На этом предлагаю всем непричастным минутку постоять в восхищении, а всем причастным -- на ту же минутку -- удалиться в уголок позора.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:54

_hunter Разные мосты, там технологичный подготовлен к частичной замене, у нас рухлядь, там своевременная оплата и крутые подрядчики, у нас задержки/смены подрядчиков/суды. Если слепые это не видят и не понимают - это их проблемы. И еще есть поговорка - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:07

  omb написав:_hunter Разные мосты, там технологичный подготовлен к частичной замене, у нас рухлядь, там своевременная оплата и крутые подрядчики, у нас задержки/смены подрядчиков/суды. Если слепые это не видят и не понимают - это их проблемы. И еще есть поговорка - не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти :)

Так и я про то же самое: что мешало подготовительные работы заранее провести? И именно про криворукость наших подрядчиков я и говорю...
Сколько раз было -- неделями три калеки на мосту видимость работы создают?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:48

  omb написав:_hunter тем, что не строятся сьезды/заезды, не заменены опоры, заменили только центральный пролет и еще куча всего

А які з*їзди/заїзди були побудовані з Шулявського мосту за останній рік? Зміна покриття - це не будівництво.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:09

  _hunter написав:Китайцы примерно такой же проект за 43 часа закончили:
https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40
Да -- "мы" хотели бы ждать, пока мост достроят полностью. Даже в три раза дольше, чем китайцы. И всю эту неделю даже готовы были бы постоять в пробках...

Нидерландцы предлагали за 3 дня поставить все пролеты Шулявского. С одним маленьким никому неинтересным условием - все пролеты сварить заранее.

Где на Шулявке сваривать четыре пролета моста?

Народ по своей глупости думают, что китайские мосты собираются из воздуха. Типа, китайский сварщик Бог, а балки сотворяет святой дух.

Что в Пекине, что в Киеве постройка моста занимает примерно одно и то же время. Но всегда хорошо там, где нас нет.
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