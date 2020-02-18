Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...

_hunter написав:сьезды/заезды можно было и позже достроить -- они на "основной функционал" не особо влияют.
Опоры, что-то мне подсказывает, при необходимости заменили бы точно таким же макаром -- возможно еще за +2 дня.
"и еще куча всего" -- вроде сноса совко-рухляди? -- это вообще можно было бы делать без перекрытия движения сильно заранее.
Серьезно: китайцы реализовали сходные по сложности проект в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее! На этом предлагаю всем непричастным минутку постоять в восхищении, а всем причастным -- на ту же минутку -- удалиться в уголок позора.
Ага, Китайский бетон набирает проектную прочность вопреки законам физики благодаря великому китайскому духу, а коммуникации перекладываются через мосты сами.
Чем меньше знаешь про реальные проблемы при постройке моста - тем пестрее фантазии.
Задержка с Шулявским мостом была связана с перекладкой коммуникаций, а не с недостаточным финансированием, малым количеством рабочих и пр. Там находили кабели и трубы, которых нет ни в одном проекте (да здравствует СССР!) и пытались выяснить куда оно идет, кому оно принадлежит и нужно ли вообще.
Кроме того, там нашли склад боеприпасов времен Второй Мировой.
Потому, хватит тут фантазировать. И прежде чем писать очередную свою фантазию, пересмотри, пожалуйста, все видео постройки путепровода тут:
Сверь их с реальностью, а потому уже пиши тут.