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Шулявський міст планують
повністю добудувати до літа -...

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:23

  _hunter написав:сьезды/заезды можно было и позже достроить -- они на "основной функционал" не особо влияют.
Опоры, что-то мне подсказывает, при необходимости заменили бы точно таким же макаром -- возможно еще за +2 дня.
"и еще куча всего" -- вроде сноса совко-рухляди? -- это вообще можно было бы делать без перекрытия движения сильно заранее.
Серьезно: китайцы реализовали сходные по сложности проект в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее! На этом предлагаю всем непричастным минутку постоять в восхищении, а всем причастным -- на ту же минутку -- удалиться в уголок позора.

Ага, Китайский бетон набирает проектную прочность вопреки законам физики благодаря великому китайскому духу, а коммуникации перекладываются через мосты сами.

Чем меньше знаешь про реальные проблемы при постройке моста - тем пестрее фантазии.
Задержка с Шулявским мостом была связана с перекладкой коммуникаций, а не с недостаточным финансированием, малым количеством рабочих и пр. Там находили кабели и трубы, которых нет ни в одном проекте (да здравствует СССР!) и пытались выяснить куда оно идет, кому оно принадлежит и нужно ли вообще.

Кроме того, там нашли склад боеприпасов времен Второй Мировой.

Потому, хватит тут фантазировать. И прежде чем писать очередную свою фантазию, пересмотри, пожалуйста, все видео постройки путепровода тут:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pd4P8D ... HE96t9525k
Сверь их с реальностью, а потому уже пиши тут.
myshapiton
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