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НБУ створив спеціальний
підрозділ з хеджування

НБУ створив спеціальний підрозділ з хеджування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36

НБУ створив спеціальний підрозділ з хеджування

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) два дні тому розмістив на сайті в розділі «фінансові ринки» спеціальний підрозділ, присвячений хеджуванню.

Дивися повний текст НБУ створив спеціальний підрозділ з хеджування.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36

И где ссылка?
vborets
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