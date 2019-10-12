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НБУ створив спеціальний підрозділ з хеджування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) два дні тому розмістив на сайті в розділі «фінансові ринки» спеціальний підрозділ, присвячений хеджуванню.
Дивися повний текст НБУ створив спеціальний підрозділ з хеджування
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36
И где ссылка?
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