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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:12

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Відкрити автосполучення між лівим та правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:12

Міст Патона ремонтувався декілька років назад. Це, що? Черговий ремонт, аля Хрещатик?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:33

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Та толку від навіть готового мосту без під"їздних широких доріг ...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:38

Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.


- Предвыборная гонка началась!
Никто не сомневается в нежизнеспособности сегодняшней ситуации.
- Кем Вы видите в дальнейшем Кличко?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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