Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Додано: Чет 20 лют, 2020 12:38

Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.





- Предвыборная гонка началась!

Никто не сомневается в нежизнеспособности сегодняшней ситуации.

- Кем Вы видите в дальнейшем Кличко?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.