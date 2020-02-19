Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Шулявский мост обошелся в 1 миллиард. А метро на Троещину построить, так это весь бюджет Украины, чтобы эти скоты наелись и наворовались.
Это вам не столбики в тротуар вкручивать.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:47
Шулявский мост обошелся в 1 миллиард. А метро на Троещину построить, так это весь бюджет Украины, чтобы эти скоты наелись и наворовались.
Это вам не столбики в тротуар вкручивать.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:18
И при таких "обещаниях" он красуется на стройке Подольского моста с переделанными (под застройщиков) схемами подъездов, где тупо дорисовали правобережный автомобильный съезд на Валы, который заблокирует возможности дальнейшей постройки метро по этому маршруту.
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