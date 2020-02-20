Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Додано: Чет 20 лют, 2020 17:23

"По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года." - это маловероятно.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.