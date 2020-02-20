Шулявский мост обошелся в 1 миллиард. А метро на Троещину построить, так это весь бюджет Украины, чтобы эти скоты наелись и наворовались.
Это вам не столбики в тротуар вкручивать.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:47
Шулявский мост обошелся в 1 миллиард. А метро на Троещину построить, так это весь бюджет Украины, чтобы эти скоты наелись и наворовались.
Это вам не столбики в тротуар вкручивать.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:18
И при таких "обещаниях" он красуется на стройке Подольского моста с переделанными (под застройщиков) схемами подъездов, где тупо дорисовали правобережный автомобильный съезд на Валы, который заблокирует возможности дальнейшей постройки метро по этому маршруту.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:23
"По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года." - это маловероятно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:31
cannabis_ua судя по роликам на ютубе про ход строительства - есть все шансы
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:42
Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:08
Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
Мож просто порнхаб начнут рекламировать вместо таких новостей?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:00
У вас на Борщаговке есть Московский мост?
Как вы через этот мост добираетесь? Просто у нас утром до метро просто атас, сплошная закупоренная пробка, а вечером в обратную сторону.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:06
ну вот и проверим, потому что запустить частичное движение вполне реально, как по мне
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