RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:47

Шулявский мост обошелся в 1 миллиард. А метро на Троещину построить, так это весь бюджет Украины, чтобы эти скоты наелись и наворовались.
Это вам не столбики в тротуар вкручивать.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 14.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:06

лучше к ебеням взорвать троещину не в обиду там живущим
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2477
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:18

И при таких "обещаниях" он красуется на стройке Подольского моста с переделанными (под застройщиков) схемами подъездов, где тупо дорисовали правобережный автомобильный съезд на Валы, который заблокирует возможности дальнейшей постройки метро по этому маршруту.
forumreader
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 09.09.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:23

"По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года." - это маловероятно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 27.02.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:31

cannabis_ua судя по роликам на ютубе про ход строительства - есть все шансы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 298
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:42

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

  omb написав:судя по роликам на ютубе про ход строительства - есть все шансы
Очередное "технологическое движение", как по Шулявскому, ведь мост в том состоянии, как хотят запустить, никто из ответственных служб не примет в эксплуатацию. Поэтому лишь для картинки и извлечения политических дивидендов.
forumreader
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 09.09.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:08

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Мож просто порнхаб начнут рекламировать вместо таких новостей?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:00

  himikjus написав:p_a_l, на Борщаговке и там тоже метро отсутствует.

У вас на Борщаговке есть Московский мост?
Как вы через этот мост добираетесь? Просто у нас утром до метро просто атас, сплошная закупоренная пробка, а вечером в обратную сторону.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:06

  forumreader написав:
  omb написав:судя по роликам на ютубе про ход строительства - есть все шансы
Очередное "технологическое движение", как по Шулявскому, ведь мост в том состоянии, как хотят запустить, никто из ответственных служб не примет в эксплуатацию. Поэтому лишь для картинки и извлечения политических дивидендов.
ну вот и проверим, потому что запустить частичное движение вполне реально, как по мне
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 298
З нами з: 08.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів, 20 лютого: коли чекати депозити під 10%,...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 00:03
0 49
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 00:03
R2
Київ закупить 273 сучасні автобуси у 2020 році - Кличко
R2 » Чет 20 лют, 2020 20:18
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:18
silver_arrow_ua
Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
R2 » Сер 19 лют, 2020 09:01
5 253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 09:37
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.