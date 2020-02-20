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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08

  lestat написав:лучше к ебеням взорвать троещину не в обиду там живущим

made my day!
хороших выходных!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11

  p_a_l написав:..
У вас на Борщаговке есть Московский мост?

есть!! Борщаговский путепровод, из-за которого на Комарова больше года затык и конца-края не видно
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:34

Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:35

  ssnet написав:
  jeugen написав:Міст Патона ремонтувався декілька років назад. Це, що? Черговий ремонт, аля Хрещатик?

Ниче толком не ремонтировалось кроме покрытия. Там уже металлоконструкции проржавели.

Я не знаю, що тоді робили з конструкцією, але окрім покрівлі - міняли ще й відбійники. А тепер це все викидати? Дуже схоже на відбілювання халтурного ремонту доріг в 2000-х. Коли стелили асфальт з гарантією на 3-5 років, а вже через тиждень його викапували, аби зробити вигляд про ремонт труб.
jeugen
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