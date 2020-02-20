Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

made my day!
хороших выходных!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:34
Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:35
Я не знаю, що тоді робили з конструкцією, але окрім покрівлі - міняли ще й відбійники. А тепер це все викидати? Дуже схоже на відбілювання халтурного ремонту доріг в 2000-х. Коли стелили асфальт з гарантією на 3-5 років, а вже через тиждень його викапували, аби зробити вигляд про ремонт труб.
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