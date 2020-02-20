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Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08
lestat написав:
лучше к ебеням взорвать троещину не в обиду там живущим
made my day!
хороших выходных!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11
p_a_l написав:
..
У вас на Борщаговке есть Московский мост?
есть!! Борщаговский путепровод, из-за которого на Комарова больше года затык и конца-края не видно
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:34
Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...
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pin1234
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:35
ssnet написав: jeugen написав:
Міст Патона ремонтувався декілька років назад. Це, що? Черговий ремонт, аля Хрещатик?
Ниче толком не ремонтировалось кроме покрытия. Там уже металлоконструкции проржавели.
Я не знаю, що тоді робили з конструкцією, але окрім покрівлі - міняли ще й відбійники. А тепер це все викидати? Дуже схоже на відбілювання халтурного ремонту доріг в 2000-х. Коли стелили асфальт з гарантією на 3-5 років, а вже через тиждень його викапували, аби зробити вигляд про ремонт труб.
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jeugen
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:59
pin1234 написав:
Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...
Как показал личный опыт, все это хорошо ровно до тех пор, пока не понадобится где-то серьезно лечиться, найти деньги на это лечение (да и на жизнь) и получать образование.
Притом, то, что Киев сговнился, при этом не вызывает никаких сомнений.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10
sequence список можно и продолжить, качество обучения, уровень досуга, аэропорты и тп и тд
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:23
omb написав:sequence
список можно и продолжить, качество обучения, уровень досуга, аэропорты и тп и тд
я о критически необходимых вещах )
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