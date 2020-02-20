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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:08

  lestat написав:лучше к ебеням взорвать троещину не в обиду там живущим

made my day!
хороших выходных!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:11

  p_a_l написав:..
У вас на Борщаговке есть Московский мост?

есть!! Борщаговский путепровод, из-за которого на Комарова больше года затык и конца-края не видно
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:34

Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...
pin1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:35

  ssnet написав:
  jeugen написав:Міст Патона ремонтувався декілька років назад. Це, що? Черговий ремонт, аля Хрещатик?

Ниче толком не ремонтировалось кроме покрытия. Там уже металлоконструкции проржавели.

Я не знаю, що тоді робили з конструкцією, але окрім покрівлі - міняли ще й відбійники. А тепер це все викидати? Дуже схоже на відбілювання халтурного ремонту доріг в 2000-х. Коли стелили асфальт з гарантією на 3-5 років, а вже через тиждень його викапували, аби зробити вигляд про ремонт труб.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:10

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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:23

  omb написав:sequence список можно и продолжить, качество обучения, уровень досуга, аэропорты и тп и тд

я о критически необходимых вещах )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:35

  omb написав:
  forumreader написав:
  omb написав:судя по роликам на ютубе про ход строительства - есть все шансы
Очередное "технологическое движение", как по Шулявскому, ведь мост в том состоянии, как хотят запустить, никто из ответственных служб не примет в эксплуатацию. Поэтому лишь для картинки и извлечения политических дивидендов.
ну вот и проверим, потому что запустить частичное движение вполне реально, как по мне

Посмотрим.
Там проблемы со съездами на левом берегу. Достоить можно (думаю не до конца года), но до сих пор не ясно с левым берегом.
Текущий проект моста - это путь в никуда.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:37

  pin1234 написав:Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...

Иди в туалет себя жалеть. Столько сколько в Киеве за последние 5 лет было сделано - не делалось уже лет пятьдесят.

Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.

Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.

Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.

И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!!

Завидуй молча.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:40

  sequence написав:
  pin1234 написав:Киев пропал лет 15-дцать назад. Мне вас жаль. Тяжело и нереально поднимать сложные инфраструктурные проекты даже в развитых странах. А Куив - город пропащий. Дешевле для здоровья жить в некоторых областных центрах...

Как показал личный опыт, все это хорошо ровно до тех пор, пока не понадобится где-то серьезно лечиться, найти деньги на это лечение (да и на жизнь) и получать образование.
Притом, то, что Киев сговнился, при этом не вызывает никаких сомнений.

Сам ты сговнился, а Киев расцветает. В этом легко убедиться выйдя из дома и пройдясь по Владимирской горке, если ты знаешь что это такое, "киевлянин".
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:37

  myshapiton написав:..
Сам ты сговнился, а Киев расцветает. В этом легко убедиться выйдя из дома и пройдясь по Владимирской горке, если ты знаешь что это такое, "киевлянин".

Классика просто - переход на "ты", хамство. Отличительный признак порохобота, кстати. Типичный селюк, не наблюдавший города лет 20-30 назад. Все ему божья роса - типичный "житель" Владимирской горки, полагаю, вместе с орками.
а на деле для - транспортная доступность города ухудшается, утром/вечером стоят все мосты и въезд с пригородов (особенно Запад города); метро за 6 лет - ни одного; новой развязки - ни одной, не говоря уже об Окружной, которая никогда не связывала город кольцом и, видимо, не свяжет. Парковок в центре ноль, дороги, тротуары ушатанные и т.д. и т.п.
Даже в сраном "стеклянном" мостике и то, стекло заботливо огорожено красными отбойниками.
Тьху, блин!
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