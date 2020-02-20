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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:49

  myshapiton написав:..
Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.
Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.
Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.
И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!!
Завидуй молча.

Реконструкция путепроводов нихера не проведена - жители Запада города подтвердят - на Шулявском за два года ниасилили съезды/заезды, Борщаговский путепровод минимум год будут колупать.
Светильники поменяли только на магистралях, и то не всюду - на Окружной много их??. Влево/вправо - и суровая реальность. Максимум 1/10 и то многие уже начали "моргать" - умирают жлоб-диоды.
По ДВРЗ не в курсе, левый берег Киевом то никогда не считал, простите.
Подольский мост с переменным успехом лет так 27 строят и чо?
Про "скверы..новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты" вообще молчу - кто-то знает как по городу безопасно и не поломав колеса можно прокатиться километров так 5-6 на велосипеде или электросамокате?? Такого нет - и не планируется, тут хотя бы тротуары ровные кто бы сделал
Альтернативный Киев какой-то у "шапитона"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:51

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

  myshapiton написав:Иди в туалет себя жалеть. Столько сколько в Киеве за последние 5 лет было сделано - не делалось уже лет пятьдесят.

Згоден, стільки бабла у відкриту ще не відмивалося. Якщо серйозно - то з цим я абсолютно згоден. Але грошей відмито у відкриту досить багато.
  myshapiton написав:Проведена реконструкция 5-7 путепроводов
Така кількість, що аж збився з ліку?
  myshapiton написав:построен один новый пешеходный мост
нахіба?
  myshapiton написав:строится Подольский мост
згоден, респект, нарешті.
  myshapiton написав:отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.
Перевіряйте перед тим як писати. Те, що більшість скверів та парків перекопані і з землі торчать незрозумілі труби, а біля входу кучи бруківки - це не називається словом виконано.
  myshapiton написав:Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.

Знову ж таки, перевіряйте, перед тим як писати. 10% від всих світильників - це не майже весь Київ.
  myshapiton написав:Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.
Тут тільки 3 питання: звідки?, хто замовив цю деревину? Навіщо?
  myshapiton написав:Завидуй молча.
Чому тут можна заздрити? Не раціональній розтраті коштів? (шулявський міст, пішохідний міст, Хрещатик, метро на Виноградар, Укрбуд, ...) У кожному з цих проектів видно неозброєним оком розкрадання, в тому числі моїх, коштів.
А ще, хочу додати, що в той час, коли вже малась будуватися кільцева з мостом через Київське море (в початкових кланах вона мала бути готова до 2025-го року), ніяк не можуть вирішити питання про місточок через Десну.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:01

myshapiton А прокоментирийуте пожалуйста замену светильников в Мариинском парке, когда красивые светильники сняли, поставили китайское говно, за кучу денег - оно успешно поржавело, так комунальщики прямо поверх ржавчины покрасили их :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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