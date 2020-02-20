Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
myshapiton написав:.. Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты. Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные. Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ. И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!! Завидуй молча.
Реконструкция путепроводов нихера не проведена - жители Запада города подтвердят - на Шулявском за два года ниасилили съезды/заезды, Борщаговский путепровод минимум год будут колупать. Дорога от вокзала до "Апреля" вдоль скоростного трамвая непередаваемая - бессмысленная и беспощадная. Светильники поменяли только на магистралях, и то не всюду - на Окружной много их??. Влево/вправо - и суровая реальность. Максимум 1/10 и то многие уже начали "моргать" - умирают жлоб-диоды. По ДВРЗ не в курсе, левый берег Киевом то никогда не считал, простите. Подольский мост с переменным успехом лет так 27 строят и чо? Про "скверы..новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты" вообще молчу - кто-то знает как по городу безопасно и не поломав колеса можно прокатиться километров так 5-6 на велосипеде или электросамокате?? Такого нет - и не планируется, тут хотя бы тротуары ровные кто бы сделал Альтернативный Киев какой-то у "шапитона"
Востаннє редагувалось sequence в Вів 25 лют, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.
myshapiton написав:построен один новый пешеходный мост
нахіба?
myshapiton написав:строится Подольский мост
згоден, респект, нарешті.
myshapiton написав:отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.
Перевіряйте перед тим як писати. Те, що більшість скверів та парків перекопані і з землі торчать незрозумілі труби, а біля входу кучи бруківки - це не називається словом виконано.
myshapiton написав:Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.
Знову ж таки, перевіряйте, перед тим як писати. 10% від всих світильників - це не майже весь Київ.
myshapiton написав:Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.
Тут тільки 3 питання: звідки?, хто замовив цю деревину? Навіщо?
myshapiton написав:Завидуй молча.
Чому тут можна заздрити? Не раціональній розтраті коштів? (шулявський міст, пішохідний міст, Хрещатик, метро на Виноградар, Укрбуд, ...) У кожному з цих проектів видно неозброєним оком розкрадання, в тому числі моїх, коштів. А ще, хочу додати, що в той час, коли вже малась будуватися кільцева з мостом через Київське море (в початкових кланах вона мала бути готова до 2025-го року), ніяк не можуть вирішити питання про місточок через Десну.
myshapiton А прокомментирийте, пожалуйста, замену светильников в Мариинском парке, когда красивые светильники сняли, поставили китайское говно, за кучу денег - оно успешно поржавело, так комунальщики прямо поверх ржавчины покрасили их
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Але що найгірше - якось немає і реальних претендентів на місце мера дійсно адекватних . Чи у нас взагалі вже не залишилося справді чесних кар"єристів зі знаннями та досвідом - самі злодійкуваті або некомпетентні ...
О - тільки про "лампочки" згадали - і опа : В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей Силовики объявили подозрение 5 чиновникам коммунального предприятия, которые нанесли ущерб на 23 миллиона гривен https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... tv-365200/
А мне киев больше нравился до начала строительного зуда у Омельченко со сквериками и фонтаном на Майдане. Сейчас город стал комфортнее, но до вены или даже Праги не дотягивает, зато все недостатки урбанизации присутствуют