Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Додано: Вів 25 лют, 2020 09:49

myshapiton написав: ..

Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.

Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.

Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.

И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!!

Завидуй молча. ..Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!!Завидуй молча.

Реконструкция путепроводов нихера не проведена - жители Запада города подтвердят - на Шулявском за два года ниасилили съезды/заезды, Борщаговский путепровод минимум год будут колупать. Дорога от вокзала до "Апреля" вдоль скоростного трамвая непередаваемая - бессмысленная и беспощадная.Светильники поменяли только на магистралях, и то не всюду - на Окружной много их??. Влево/вправо - и суровая реальность. Максимум 1/10 и то многие уже начали "моргать" - умирают жлоб-диоды.По ДВРЗ не в курсе, левый берег Киевом то никогда не считал, простите.Подольский мост с переменным успехом лет так 27 строят и чо?Про "скверы..новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты" вообще молчу - кто-то знает как по городу безопасно и не поломав колеса можно прокатиться километров так 5-6 на велосипеде или электросамокате?? Такого нет - и не планируется, тут хотя бы тротуары ровные кто бы сделалАльтернативный Киев какой-то у "шапитона"