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Кличко розповів, коли почнуть
будувати метро на Троєщину

Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:49

  myshapiton написав:..
Проведена реконструкция 5-7 путепроводов, построен один новый пешеходный мост, строится Подольский мост, отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.
Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.
Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.
И это при том, что у города с 2014 года забрали 60% бюджета!!!
Завидуй молча.

Реконструкция путепроводов нихера не проведена - жители Запада города подтвердят - на Шулявском за два года ниасилили съезды/заезды, Борщаговский путепровод минимум год будут колупать. Дорога от вокзала до "Апреля" вдоль скоростного трамвая непередаваемая - бессмысленная и беспощадная.
Светильники поменяли только на магистралях, и то не всюду - на Окружной много их??. Влево/вправо - и суровая реальность. Максимум 1/10 и то многие уже начали "моргать" - умирают жлоб-диоды.
По ДВРЗ не в курсе, левый берег Киевом то никогда не считал, простите.
Подольский мост с переменным успехом лет так 27 строят и чо?
Про "скверы..новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты" вообще молчу - кто-то знает как по городу безопасно и не поломав колеса можно прокатиться километров так 5-6 на велосипеде или электросамокате?? Такого нет - и не планируется, тут хотя бы тротуары ровные кто бы сделал
Альтернативный Киев какой-то у "шапитона"
Востаннє редагувалось sequence в Вів 25 лют, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:51

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

  myshapiton написав:Иди в туалет себя жалеть. Столько сколько в Киеве за последние 5 лет было сделано - не делалось уже лет пятьдесят.

Згоден, стільки бабла у відкриту ще не відмивалося. Якщо серйозно - то з цим я абсолютно згоден. Але грошей відмито у відкриту досить багато.
  myshapiton написав:Проведена реконструкция 5-7 путепроводов
Така кількість, що аж збився з ліку?
  myshapiton написав:построен один новый пешеходный мост
нахіба?
  myshapiton написав:строится Подольский мост
згоден, респект, нарешті.
  myshapiton написав:отремонтированы почти все скверы в городе и созданы новые дорожки, лестницы и пешеходные маршруты.
Перевіряйте перед тим як писати. Те, що більшість скверів та парків перекопані і з землі торчать незрозумілі труби, а біля входу кучи бруківки - це не називається словом виконано.
  myshapiton написав:Поменяли чуть ли не половину светильников в городе на яркие светодиодные.

Знову ж таки, перевіряйте, перед тим як писати. 10% від всих світильників - це не майже весь Київ.
  myshapiton написав:Идет постройка новой дороги через лес на ДВРЗ.
Тут тільки 3 питання: звідки?, хто замовив цю деревину? Навіщо?
  myshapiton написав:Завидуй молча.
Чому тут можна заздрити? Не раціональній розтраті коштів? (шулявський міст, пішохідний міст, Хрещатик, метро на Виноградар, Укрбуд, ...) У кожному з цих проектів видно неозброєним оком розкрадання, в тому числі моїх, коштів.
А ще, хочу додати, що в той час, коли вже малась будуватися кільцева з мостом через Київське море (в початкових кланах вона мала бути готова до 2025-го року), ніяк не можуть вирішити питання про місточок через Десну.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:01

myshapiton А прокомментирийте, пожалуйста, замену светильников в Мариинском парке, когда красивые светильники сняли, поставили китайское говно, за кучу денег - оно успешно поржавело, так комунальщики прямо поверх ржавчины покрасили их :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:32

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

Але що найгірше - якось немає і реальних претендентів на місце мера дійсно адекватних . Чи у нас взагалі вже не залишилося справді чесних кар"єристів зі знаннями та досвідом - самі злодійкуваті або некомпетентні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:33

  Puente написав:Чи у нас взагалі вже не залишилося справді чесних кар"єристів зі знаннями та досвідом

Ну как бы да -- другие в политику не идут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:43

Re: Кличко розповів, коли почнуть будувати метро на Троєщину

О - тільки про "лампочки" згадали - і опа :
В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей
Силовики объявили подозрение 5 чиновникам коммунального предприятия, которые нанесли ущерб на 23 миллиона гривен
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... tv-365200/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:50

Puente Значит скоро будут подозрения по паркам, мостам, ...
Может хоть одно дойдет до финального завершения :?:
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:39

А мне киев больше нравился до начала строительного зуда у Омельченко :) со сквериками и фонтаном на Майдане.
Сейчас город стал комфортнее, но до вены или даже Праги не дотягивает, зато все недостатки урбанизации присутствуют :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:48

  PasserBy написав:..
Сейчас город стал комфортнее, но до вены ..не дотягивает

удачно так пошутили: Вена несколько лет - подряд самый комфортный город то ли Европы, то ли мира, уже не помню.
До Харькова не дотягивает - тут согласен.
Единственный комфорт, возможно состоит в невероятно гипертрофированной торговле ("самый большой строительный магазин в мире", "самый большой ТРЦ в Европе" и т.д.).
Ну нигде такого не видел - такого размера объекты, как правило, находятся километрах в 10-20 от города.
При этом полное пренебрежение инфраструктурой, начиная от строительства новых дорог (не путать с капремонтом имеющихся), заканчивая канализацией, свалками, воняющими на весь ПОХ станцией аэрации и т.д. и т.п.
sequence
 
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