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У МВФ показали три сценарії
розвитку економіки України

У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46

У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Перший сценарій передбачає повне реформування.

Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46

МВФ - есть бизнес концепция.
Аргентина в восторге!
Каждая страна работающая с МВФ поступает обратно её рекомендациям. В результате она остаётся Страной.

Иначе - "Аргентина" в центре Европы - это "бомба без часового механизма".

Писателей этого новостного паблика необходимо отправить на знакомство с "Китайским чудом" в город Ухань.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:51

  Kudrjavuy написав:МВФ - есть бизнес концепция.
Аргентина в восторге!
Каждая страна работающая с МВФ поступает обратно её рекомендациям. В результате она остаётся Страной.

Иначе - "Аргентина" в центре Европы - это "бомба без часового механизма".

Писателей этого новостного паблика необходимо отправить на знакомство с "Китайским чудом" в город Ухань.


у аргентины начались проблемы ПОСЛЕ того, как они послали МВФ. но ватные всегда на черное говорят белое. есть достаточный пример стран, которые успешно выполняли рекомендации МВФ и завершили сотрудничество, отдав долги. например, Латвия.

так что подтяни матчасть, недалекий
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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