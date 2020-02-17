Перший сценарій передбачає повне реформування.
Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46
У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46
МВФ - есть бизнес концепция.
Аргентина в восторге!
Каждая страна работающая с МВФ поступает обратно её рекомендациям. В результате она остаётся Страной.
Иначе - "Аргентина" в центре Европы - это "бомба без часового механизма".
Писателей этого новостного паблика необходимо отправить на знакомство с "Китайским чудом" в город Ухань.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:51
у аргентины начались проблемы ПОСЛЕ того, как они послали МВФ. но ватные всегда на черное говорят белое. есть достаточный пример стран, которые успешно выполняли рекомендации МВФ и завершили сотрудничество, отдав долги. например, Латвия.
так что подтяни матчасть, недалекий
главное оружие рашистов - ложь
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