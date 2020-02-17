Перший сценарій передбачає повне реформування.
Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46
У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:51
у аргентины начались проблемы ПОСЛЕ того, как они послали МВФ. но ватные всегда на черное говорят белое. есть достаточный пример стран, которые успешно выполняли рекомендации МВФ и завершили сотрудничество, отдав долги. например, Латвия.
так что подтяни матчасть, недалекий
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:59
trololo
- У меня вместо ответа Ваш ник
trololo
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:07
Исландия сегодня — прекрасный пример, что можно обойтись и без мер жесточайшей экономии, которые МВФ применил к Греции. Это единственная европейская страна, которая достигла докризисных экономических показателей: за первое полугодие 2015 ВВП вырос на 5,6%, инфляция снизилась с 18% в 2008 году до 1% к 2015. Внешний долг снизился с 88% от ВВП в 2010 до 81% (ниже многих стран в ЕС). В марте 2015 правительство Исландии официально отозвало заявку на присоединение к ЕС, единственная на сегодняшний момент страна, которая поступила подобным образом.
Помню тогда кто то кого то послал куда то.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:17
учите арифметику и экономте, причем капитально иначе вам удачи невидать, только тотальная экономия.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:09
Население даже минималку годами не получает работает и молчит, долги за 3 милиарда официально выросли.
Остальным это не очень удаётся:
Или:
Уточните, кому и на чём "экономить"?
Или за чем?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:13
А зачем Вам куда-то выходить?
Злидні подолані!
Наоборот сейчас только масть пошла.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37
ОГОО!!!
Целых три варианта и в КАЖДОМ варианте ключевой момент указан - "рынок земли". Это как же им там припекает отхватить землицы нашей ? Честно говоря, вот до этой статьи я был настроен на частичное открытие рынка (ограничение по площадям, по регистрации компании, по гражданству собственника, "испытательные" первые несколько лет на пользование сельхоз землёй и т.д.), но сейчас я вижу КАК ИМ ПРИПЕКАЕТ и понимаю - нельзя вообще открывать этот рынок, обведут нас вокруг пальца и купят за "зеркальца и бусы", как когда-то они уже поступили с индейцами. Нельзя! Спасибо, теперь я определился окончательно.
Надеюсь, я не один такой - поддержите через "+1", хочется понимать сколько единомышленников здесь.
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