У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України

Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37

ОГОО!!!

Целых три варианта и в КАЖДОМ варианте ключевой момент указан - "рынок земли". Это как же им там припекает отхватить землицы нашей ? Честно говоря, вот до этой статьи я был настроен на частичное открытие рынка (ограничение по площадям, по регистрации компании, по гражданству собственника, "испытательные" первые несколько лет на пользование сельхоз землёй и т.д.), но сейчас я вижу КАК ИМ ПРИПЕКАЕТ и понимаю - нельзя вообще открывать этот рынок, обведут нас вокруг пальца и купят за "зеркальца и бусы", как когда-то они уже поступили с индейцами. Нельзя! Спасибо, теперь я определился окончательно.

Надеюсь, я не один такой - поддержите через "+1", хочется понимать сколько единомышленников здесь.