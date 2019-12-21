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Скасування ПДВ для внутрішніх
авіаперевезень суперечить...

Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52

Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект № 2425, яким пропонується скасувати ПДВ для внутрішніх авіаційних перевезень, суперечить прямим нормам директив ЄС.

Дивися повний текст Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить директивам ЄС - Климпуш-Цинцадзе.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52

Может для богатой Европы это нормально платить так много за авиаперелет, но в нашей стране это не так. Нужно быть более самостоятельными в налоговой сфере.
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49

а какое отношения имеют директивы ЕС к Украине?
Тракторист
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