Законопроект № 2425, яким пропонується скасувати ПДВ для внутрішніх авіаційних перевезень, суперечить прямим нормам директив ЄС.
Дивися повний текст Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить директивам ЄС - Климпуш-Цинцадзе.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить директивам ЄС - Климпуш-Цинцадзе.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Может для богатой Европы это нормально платить так много за авиаперелет, но в нашей стране это не так. Нужно быть более самостоятельными в налоговой сфере.
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