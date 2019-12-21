Законопроект № 2425, яким пропонується скасувати ПДВ для внутрішніх авіаційних перевезень, суперечить прямим нормам директив ЄС.
Дивися повний текст Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить директивам ЄС - Климпуш-Цинцадзе.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасування ПДВ для внутрішніх авіаперевезень суперечить директивам ЄС - Климпуш-Цинцадзе.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Может для богатой Европы это нормально платить так много за авиаперелет, но в нашей стране это не так. Нужно быть более самостоятельными в налоговой сфере.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:39
Такое же примерно, как эта петина дура к умным.
Где ЕС - где Украина?
"Депутаты предлагают отнести услуги внутренних авиаперевозок к операциям, подлежащим налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость".
Где там о отменить ндс?
В ЕС вон все сельское х-во субсидируется и не жужжит никто. Авиационный керосин - тоже был до недавно с 0 топливным налогом, не знаю как с этого года стало.
Нормальная практика это. Пусть петина шавка рот закроет свой и не гавкает.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
|