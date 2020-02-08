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Міжнародна організація праці
прогнозує скорочення...

Міжнародна організація праці прогнозує скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52

Міжнародна організація праці прогнозує скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
Скорочення працездатного населення України очікується на рівні 1,2% щорічно в 2018-2030 роках.

Дивися повний текст Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52

Странным образом, но в Украине идёт обратный процесс.
- ?
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/7/3957-k ... shakhtariv
Шахтёров, врачей, учителей, машиностроителей, оборонку, транспортников, ....
Трудоспособное население и производства - "Сокращают"?
Kudrjavuy
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