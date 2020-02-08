Скорочення працездатного населення України очікується на рівні 1,2% щорічно в 2018-2030 роках.
Дивися повний текст Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Міжнародна організація праці прогнозує скорочення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:52
Странным образом, но в Украине идёт обратный процесс.
- ?
Шахтёров, врачей, учителей, машиностроителей, оборонку, транспортников, ....
Трудоспособное население и производства - "Сокращают"?
|