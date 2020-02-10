|
|
У Кривому Розі викрили підрядників на розкраданні майже...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці блокували схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг на території Дніпропетровської області.
Дивися повний текст У Кривому Розі викрили підрядників на розкраданні майже 10 млн грн при будівництві автодоріг (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93597
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39
Сапожник без сапог. У самих асфальта нет.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему