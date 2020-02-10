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У Кривому Розі викрили підрядників
на розкраданні майже...

У Кривому Розі викрили підрядників на розкраданні майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39

У Кривому Розі викрили підрядників на розкраданні майже...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці блокували схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг на території Дніпропетровської області.

Дивися повний текст У Кривому Розі викрили підрядників на розкраданні майже 10 млн грн при будівництві автодоріг (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39

Сапожник без сапог. У самих асфальта нет.
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