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Кожен другий українець отримує
гроші з-за кордону через...

Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40

Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба банку

Дивися повний текст Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через ПриватБанк, а кожен третій - онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40

Из заголовка получается что полстраны на заработках.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57

Re: Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через.

Очередной лживый заголовок?
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02

угу. финансовый сайт,че
вам не стыдно так данные извращать?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:05

Заголовки становятся всё более трешевыми. Забавно, что заголовок опровергается уже в первом предложении этой же статьи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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