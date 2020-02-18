Про це повідомила пресслужба банку
Дивися повний текст Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через ПриватБанк, а кожен третій - онлайн.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:40
Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через ПриватБанк, а кожен третій - онлайн.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:57
Re: Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через.
Очередной лживый заголовок?
Mind the gap.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:05
Заголовки становятся всё более трешевыми. Забавно, что заголовок опровергается уже в первом предложении этой же статьи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:57
Re: Кожен другий українець отримує гроші з-за кордону через.
Уже изменили.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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