Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.
Дивися повний текст Експерти МВФ розпочали роботу в Києві.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52
Експерти МВФ розпочали роботу в Києві
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Дивися повний текст Експерти МВФ розпочали роботу в Києві.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52
Гоните этих экспердов вон в шею.
В стране от таких пердов все хуже и хуже.
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