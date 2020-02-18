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Експерти МВФ розпочали
роботу в Києві

Експерти МВФ розпочали роботу в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52

Експерти МВФ розпочали роботу в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.

Дивися повний текст Експерти МВФ розпочали роботу в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52

Гоните этих экспердов вон в шею.
В стране от таких пердов все хуже и хуже.
p_a_l
 
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