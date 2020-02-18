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"Країною 25 років керували
дешеві менеджери" - голова...

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата глави "Укрпошти" в 200 разів більше зарплати листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.

Дивися повний текст \"Країною 25 років керували дешеві менеджери\" - голова \"Укрпошти\" розкрив свою зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52

Какая ж все таки св...чь. Укрпочту никак нелья назвать современной и продвинутой организацией. Хоть даже и сравнивать с Новой почтой. И вот так нагло и цинично рассказывать что он получает заслуженную зарплату. И все все видят, в том числе и и политики и депутаты и никто ничего не делает. Или не хочет делать. такое отчаяние.
horrr
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:14

Це ж який розумний чоловік, йому б підняти ще у 1000 раз заробітну плату і звільнити всіх поштарів (всеодно некваліфіковані і зарплату отримують нізащо). Сам розрулить, доставить та т.д. К...а Він та Б...о гнати таких потрібно.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27

Из уст менеджера,который ничего позитивного не сделал для укрпочты,такое заявление звучит нагло и цинично.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:37

Re: в 200 раз!

За что "стоял майдан"?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата … 836 тысяч гривень в месяц”, – заявил Смелянский.

интересно,что для гос почты было бы выгоднее.содержать 200 почтальонов или одного начальника,который да же отчет вовремя не может подать?
Tabak
 
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