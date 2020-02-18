Зарплата глави "Укрпошти" в 200 разів більше зарплати листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.
Дивися повний текст \"Країною 25 років керували дешеві менеджери\" - голова \"Укрпошти\" розкрив свою зарплату.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52
"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Країною 25 років керували дешеві менеджери\" - голова \"Укрпошти\" розкрив свою зарплату.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52
Какая ж все таки св...чь. Укрпочту никак нелья назвать современной и продвинутой организацией. Хоть даже и сравнивать с Новой почтой. И вот так нагло и цинично рассказывать что он получает заслуженную зарплату. И все все видят, в том числе и и политики и депутаты и никто ничего не делает. Или не хочет делать. такое отчаяние.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:14
Це ж який розумний чоловік, йому б підняти ще у 1000 раз заробітну плату і звільнити всіх поштарів (всеодно некваліфіковані і зарплату отримують нізащо). Сам розрулить, доставить та т.д. К...а Він та Б...о гнати таких потрібно.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27
Из уст менеджера,который ничего позитивного не сделал для укрпочты,такое заявление звучит нагло и цинично.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41
интересно,что для гос почты было бы выгоднее.содержать 200 почтальонов или одного начальника,который да же отчет вовремя не может подать?
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:57
https://news.finance.ua/ru/news/-/46563 ... u-zarplatu
Сперва арифметика:
836 000 : 200 = 4 180 грн. - зарплата почтальона по Смелянскому.
Теперь недавняя история:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46424 ... melyanskij
Результат работы Смелянского за последний год:
- если ежемесячная (средняя) зарплата почтальонов в 2019-м была 6850, а в декабре она уже уменьшилась до 6400, значит руководство Укрпочты работало "не в ту сторону"
- в 2020-м она, у них же, еще уменьшилась с 6400 до 4180 или в 1,5 раза. Опять же это результат работы руководства (в первую очередь Смелянского).
Прямая речь от Смелянского -
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37
А листоноші взагалі ще є? Хіба може десь по селах. Я вже і не пам'ятаю коли мені Укрпошта якесь повідомлення чи лист кидала в скриньку. Якщо посилка, то тільки СМС на телефон приходить.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04
А он еще тролль, этот Игорь Смелянский. Жесткий тролль. Что же вы хотели - только упадок такой человек способен принести.
Додано: Чет 20 лют, 2020 23:14
Просто при такой зарплате он ооочень хочет еще хоть годик хоть квартал проработать, если попрут от гос. корыта он нах..й не нужен никому такой специалист. Правда еще годик может в центре занятости дурака повалять...
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