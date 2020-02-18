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"Країною 25 років керували
дешеві менеджери" - голова...

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата глави "Укрпошти" в 200 разів більше зарплати листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.

Дивися повний текст \"Країною 25 років керували дешеві менеджери\" - голова \"Укрпошти\" розкрив свою зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52

Какая ж все таки св...чь. Укрпочту никак нелья назвать современной и продвинутой организацией. Хоть даже и сравнивать с Новой почтой. И вот так нагло и цинично рассказывать что он получает заслуженную зарплату. И все все видят, в том числе и и политики и депутаты и никто ничего не делает. Или не хочет делать. такое отчаяние.
horrr
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:14

Це ж який розумний чоловік, йому б підняти ще у 1000 раз заробітну плату і звільнити всіх поштарів (всеодно некваліфіковані і зарплату отримують нізащо). Сам розрулить, доставить та т.д. К...а Він та Б...о гнати таких потрібно.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27

Из уст менеджера,который ничего позитивного не сделал для укрпочты,такое заявление звучит нагло и цинично.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата … 836 тысяч гривень в месяц”, – заявил Смелянский.

интересно,что для гос почты было бы выгоднее.содержать 200 почтальонов или одного начальника,который да же отчет вовремя не может подать?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:57

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата … 836 тысяч гривень в месяц”, – заявил Смелянский.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46563 ... u-zarplatu

Сперва арифметика:

836 000 : 200 = 4 180 грн. - зарплата почтальона по Смелянскому.

Теперь недавняя история:
20.01.2020
...
По оперативным данным, ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.

https://interfax.com.ua/news/economic/636540.html
29.01.2020
...
Средний оклад работников только производственного, а это почтальоны, операторы, водители, сортировщики, без менеджмента, административного персонала, в среднем по стране по состоянию на декабрь 2019 года составляет 6400 грн”, – заявил Смелянский.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46424 ... melyanskij

Результат работы Смелянского за последний год:

- если ежемесячная (средняя) зарплата почтальонов в 2019-м была 6850, а в декабре она уже уменьшилась до 6400, значит руководство Укрпочты работало "не в ту сторону"

- в 2020-м она, у них же, еще уменьшилась с 6400 до 4180 или в 1,5 раза. Опять же это результат работы руководства (в первую очередь Смелянского).

Прямая речь от Смелянского - https://youtu.be/Qfr9gef3zoU?t=398
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:37

А листоноші взагалі ще є? Хіба може десь по селах. Я вже і не пам'ятаю коли мені Укрпошта якесь повідомлення чи лист кидала в скриньку. Якщо посилка, то тільки СМС на телефон приходить.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04

https://neorabote.net/feedback/show/id/667186

А он еще тролль, этот Игорь Смелянский. Жесткий тролль. Что же вы хотели - только упадок такой человек способен принести.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:14

Просто при такой зарплате он ооочень хочет еще хоть годик хоть квартал проработать, если попрут от гос. корыта он нах..й не нужен никому такой специалист. Правда еще годик может в центре занятости дурака повалять...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:26

  NetSerpent написав:А листоноші взагалі ще є? Хіба може десь по селах. Я вже і не пам'ятаю коли мені Укрпошта якесь повідомлення чи лист кидала в скриньку. Якщо посилка, то тільки СМС на телефон приходить.

Есть :mrgreen: Киев. На днях в п/ящике обнаружил уведомление, мол, пришло вам рекомендованное письмо. Если хотите, чтоб принесли домой, звоните по тел. И... та дам... Когда пришел на почту, как оказалось, в почтовых отделениях теперь телефонов то и нет - их "оптимизировали" :mrgreen:

Ну и по это... мудиректору 8)

Пока "страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" - письмо по Киеву доходило через 1 сутки ровно.
2 года назад с али заказ доходил за 9-16 дней. 1 год назад уже за 15-25.
С осени прошлого года уже сроки поплыли жестко, от 32 до 88 дней.

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому 200 почтальонов :arrow:
Оптимизация :twisted:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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