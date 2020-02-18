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"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17
Это дно.
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LuckyG
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:42
LuckyG написав:
Это дно.
Нет, это ступенька лестницы ведущей вниз.
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mikola963
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