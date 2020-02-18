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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:42
Re:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:58
Re:
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:21
Вчера принципиально поинтересовался на почте.
Старшая чистыми насчила разницу не в 200 раз, а ...более 500.
Вопрос на засыпку - сколько стоит платить "посольству божому" за такой лохотрон?
Откровенный и беспринципный?
От секты "свидетелей прихода Сороса"?
Может секта Аделаджи менше возьмёт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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