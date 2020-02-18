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"Країною 25 років керували
дешеві менеджери" - голова...

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17

Это дно.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:42

Re:

  LuckyG написав:Это дно.


Нет, это ступенька лестницы ведущей вниз.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:58

Re:

  yanyura написав:- в 2020-м она, у них же, еще уменьшилась с 6400 до 4180 или в 1,5 раза. Опять же это результат работы руководства (в первую очередь Смелянского).

Нехило так он себе зарплату уменьшил)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:21

  Конрад Карлович написав:
  yanyura написав:- в 2020-м она, у них же, еще уменьшилась с 6400 до 4180 или в 1,5 раза. Опять же это результат работы руководства (в первую очередь Смелянского).

Нехило так он себе зарплату уменьшил)))

Вчера принципиально поинтересовался на почте.
Старшая чистыми насчила разницу не в 200 раз, а ...более 500.

Вопрос на засыпку - сколько стоит платить "посольству божому" за такой лохотрон?
Откровенный и беспринципный?
От секты "свидетелей прихода Сороса"?
Может секта Аделаджи менше возьмёт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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