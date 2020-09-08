за АМL/Compliance
Україна в зоні high-risk (red zone)
IB почав слати "листи щастя" про закриття аккаунтів, наприклад
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 15 сер, 2020 17:30
IB штрафанули на 38 мільонів $
за АМL/Compliance
Україна в зоні high-risk (red zone)
IB почав слати "листи щастя" про закриття аккаунтів, наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:30
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Чем меньше у брокера клиентов со сремным капиталом, тем лучше нормальным клиентам.
Ни одному моему клиенту "письмо счастья" не пришло.
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:41
Десь рік тому, на одному із російських сайтів, читав, що блокування коштів і закриття рахунків IB практикують, в тому числі, у разі поповнення рахунку третьою особою.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:29
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Подскажет кто?
1. Каков начальный депозит для открытия счёта?
2. Как переводить деньги?
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