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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:30

IB штрафанули на 38 мільонів $
за АМL/Compliance

https://www.wsj.com/articles/sec-intera ... 1597081197

https://www.financial-planning.com/news ... nce-lapses

Україна в зоні high-risk (red zone)


IB почав слати "листи щастя" про закриття аккаунтів, наприклад

https://t.me/AzbukaFinOsnov/752

https://www.facebook.com/EconomKnightBa ... =3&theater
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:30

Re: Отзывы про Interactive Brokers

Чем меньше у брокера клиентов со сремным капиталом, тем лучше нормальным клиентам.
Ни одному моему клиенту "письмо счастья" не пришло.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:41

Десь рік тому, на одному із російських сайтів, читав, що блокування коштів і закриття рахунків IB практикують, в тому числі, у разі поповнення рахунку третьою особою.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:29

Re: Отзывы про Interactive Brokers

Подскажет кто?
1. Каков начальный депозит для открытия счёта?
2. Как переводить деньги?
MrInvestor
 
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