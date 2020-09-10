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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:01

  MrInvestor написав:St/2 по swift'y это просто перевод, или нужно получать лицензию на "инвестиции", показывать откуда доход и прочее?

После регистрации на сайте, в личном кабинете есть раздел финансирования. Там вы можете сформировать запрос на пополнение. Система создаст для Вас бланк со всеми реквизитами. Далее идете в приват, а ещё лучше в Приват24 и создаёте Свифт перевод.

Система комплаенса всегда секретна, на суммах до 100к и случае когда банк отправитель из той же резиденции что и клиент вопросов не возникает. Ну и анкету заполняете с умом. Если белый доход 10к грн/мес, то перевод $50к может вызвать вопросы.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:06

И ещё про финансирование счета.

Пройдя регистрацию на сайте Вы создаёте счёт. Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10, их можно компенсировать комиссиями по сделкам. Если баланс 0, то плата не взимается. Но через год закроют
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:17

Я зарегистрировался, открыли счет, приходит спам про, то что одобрено и можно пополнить. НО не приходит СМС на киевстар! Либо заблочили втихоря, 7 раз писал в чат. 3 раза звонил, вопрос решить не могут. Мне не судьба. :mrgreen:

Думайте....
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:21

proftpd66
Киевстар говно.
Ставьте на телефон IB key
Мне месяц назад прислали письмо, что я переведен в другую категорию клиентов и мне готовы бесплатно выслать локальное устройство для генерации ключей ответа.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:23

  St/2 написав:proftpd66
Киевстар говно.
Ставьте на телефон IB key
Мне месяц назад прислали письмо, что я переведен в другую категорию клиентов и мне готовы бесплатно выслать локальное устройство для генерации ключей ответа.


я не могу войти на IB key, он запрашивает СМС. Я не могу пополнить счет из-за того что СМС не доходит. Киевстар - норма. Мне СМС приходит из любых сервисов. Разве что IB используется СМС из порнографии, что малороятно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:36

proftpd66
Звоним в поддержку, есть рус, они помогут запустить IB key.
А в дикое болото СМС бывают не долетают, но это чья проблема? Как по мне - болота.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:59

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  St/2 написав:Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10


і якщо на вашому рахунку >= 100K $ - IB бере платню?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:02

Больше 100к не берет, ещё и доплачивает
St/2
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