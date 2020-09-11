Отзывы про Interactive Brokers

Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:32

St/2 написав: MrInvestor написав: St/2 и как там подписывается договор, глядя на то что я в Украине и не собираюсь ехать в страну где есть их офис ? и как там подписывается договор, глядя на то что я в Украине и не собираюсь ехать в страну где есть их офис ?

Договор у IB, как и прочих брокеров, это публичная оферта.

Вы с ней соглашаетесь при регистрации на сайте.

В дальнейшем можно обратится в поддержку и запросить бумажный вариант. 10$ + стоимость доставки. Договор у IB, как и прочих брокеров, это публичная оферта.Вы с ней соглашаетесь при регистрации на сайте.В дальнейшем можно обратится в поддержку и запросить бумажный вариант. 10$ + стоимость доставки.

St/2 написав: И ещё про финансирование счета.



Пройдя регистрацию на сайте Вы создаёте счёт. Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10, их можно компенсировать комиссиями по сделкам. Если баланс 0, то плата не взимается. Но через год закроют И ещё про финансирование счета.Пройдя регистрацию на сайте Вы создаёте счёт. Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10, их можно компенсировать комиссиями по сделкам. Если баланс 0, то плата не взимается. Но через год закроют

Не кухня ли это ? Я понимаю что очень трудно подписывать договора с людьми по всему миру бумажно и проще сделать пуб. офёрту и т.д. но так или иначе к примеру с универом подписывал бумаги. А так не понятно... К слову, бумажный есть подробнее информация какой будет? На него не жалко, главное чтобы по делу с печатями или как) Т.к. с нашими там 2подписи + печать.10$ в месяц или разово? Есть ли комиссии при пополнении?Смотрел у них сайт, но что-то у них он мало информативный..P.S. Ранее как-то с вами общался из профиля "SIRIUS" но посеял почту и пароль сгенерирован новый, который на потеряной почте)