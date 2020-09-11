Отзывы про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:01
MrInvestor написав:St/2
по swift'y это просто перевод, или нужно получать лицензию на "инвестиции", показывать откуда доход и прочее?
После регистрации на сайте, в личном кабинете есть раздел финансирования. Там вы можете сформировать запрос на пополнение. Система создаст для Вас бланк со всеми реквизитами. Далее идете в приват, а ещё лучше в Приват24 и создаёте Свифт перевод.
Система комплаенса всегда секретна, на суммах до 100к и случае когда банк отправитель из той же резиденции что и клиент вопросов не возникает. Ну и анкету заполняете с умом. Если белый доход 10к грн/мес, то перевод $50к может вызвать вопросы.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:06
И ещё про финансирование счета.
Пройдя регистрацию на сайте Вы создаёте счёт. Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10, их можно компенсировать комиссиями по сделкам. Если баланс 0, то плата не взимается. Но через год закроют
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:17
Я зарегистрировался, открыли счет, приходит спам про, то что одобрено и можно пополнить. НО не приходит СМС на киевстар! Либо заблочили втихоря, 7 раз писал в чат. 3 раза звонил, вопрос решить не могут. Мне не судьба.
Думайте....
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proftpd66
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2
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:21
proftpd66
Киевстар говно.
Ставьте на телефон IB key
Мне месяц назад прислали письмо, что я переведен в другую категорию клиентов и мне готовы бесплатно выслать локальное устройство для генерации ключей ответа.
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:23
St/2 написав:proftpd66
Киевстар говно.
Ставьте на телефон IB key
Мне месяц назад прислали письмо, что я переведен в другую категорию клиентов и мне готовы бесплатно выслать локальное устройство для генерации ключей ответа.
я не могу войти на IB key, он запрашивает СМС. Я не могу пополнить счет из-за того что СМС не доходит. Киевстар - норма. Мне СМС приходит из любых сервисов. Разве что IB используется СМС из порнографии, что малороятно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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proftpd66
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2
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:36
proftpd66
Звоним в поддержку, есть рус, они помогут запустить IB key.
А в дикое болото СМС бывают не долетают, но это чья проблема? Как по мне - болота.
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:59
St/2 написав:
Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10
і якщо на вашому рахунку >= 100K $ - IB бере платню?
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greenozon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:02
Больше 100к не берет, ещё и доплачивает
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St/2
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:32
St/2 написав: MrInvestor написав:St/2
и как там подписывается договор, глядя на то что я в Украине и не собираюсь ехать в страну где есть их офис ?
Договор у IB, как и прочих брокеров, это публичная оферта.
Вы с ней соглашаетесь при регистрации на сайте.
В дальнейшем можно обратится в поддержку и запросить бумажный вариант. 10$ + стоимость доставки.
Не кухня ли это ? Я понимаю что очень трудно подписывать договора с людьми по всему миру бумажно и проще сделать пуб. офёрту и т.д. но так или иначе к примеру с универом подписывал бумаги. А так не понятно... К слову, бумажный есть подробнее информация какой будет? На него не жалко, главное чтобы по делу с печатями или как) Т.к. с нашими там 2подписи + печать.
St/2 написав:
И ещё про финансирование счета.
Пройдя регистрацию на сайте Вы создаёте счёт. Если баланс положительный и меньше $100к, то брокер вздымает $10, их можно компенсировать комиссиями по сделкам. Если баланс 0, то плата не взимается. Но через год закроют
10$ в месяц или разово? Есть ли комиссии при пополнении?
Смотрел у них сайт, но что-то у них он мало информативный..
P.S. Ранее как-то с вами общался из профиля "SIRIUS" но посеял почту и пароль сгенерирован новый, который на потеряной почте)
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MrInvestor
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:11
MrInvestor
IB не кухня, SEC зуб дает ))
Все счета сигрегированы, есть страховка от банкротства на $500к.
По комис.
10 дол, если счет от 0 до 100к.
Но, есть ряд фишек.
1. Комиссия за сделки снижают 10 дол.
2. На свободные начисляется %
3. Купленные ценные бумаги можно давать в долг для шортов, за это так же платят %.
По бумажкам.
В современном мире многие страны уходят целиком в онлайн.
Если большая разница в философии у нас и у них.
У нас подавая декларацию, нужно иметь на руках бумажку подтверждающую каждую цифру.
У них, верят на слово, можете написать что угодно, но если поймают за руку - посадят. Потому врать у них не принято.
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St/2
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