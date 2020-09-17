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Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:48
St/2
можна поцікавитись деталями (цифрами) по №№2 та 3?
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greenozon
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:53
На сайте, там данные динамически меняются
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St/2
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37
ребята, как у ИБ дела со службой поддержки? есть ли русскоязычная? быстро ли реагируют и отвечают?
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Mustang
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:00
Mustang написав:
ребята, как у ИБ дела со службой поддержки? есть ли русскоязычная? быстро ли реагируют и отвечают?
Она есть.
В Швейцарии 8 минут весел на линии и за 1,5 мин решил проблему.
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St/2
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:41
St/2 написав:
Но, есть ряд фишек.
2. На свободные начисляется %
3. Купленные ценные бумаги можно давать в долг для шортов, за это так же платят %.
читал, что при таких условиях инвестирования можно потерять гарантии.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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