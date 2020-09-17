Отзывы про Interactive Brokers

Додано: Вів 22 вер, 2020 20:52

Yuri_T

Мир не постоянен, все течет все меняется.

С недавних пор ставки обнулились, и по USD уже ничего не добавляется.

Если счет в евро или франках, то там отрицательная ставка, правда действует для свободного остатка больше $100k в эквиваленте.



Еще одна новость, которая не новость это Брексит. IBUK до конца года будет обслуживать только британцев.

Для Европы открыли 3 брокера IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия. Куда примкнуть Украину пока вопрос открыт, может как РФ в IBUS, а может как РФ закроют всех и по просят на выход. Украина токсик резиденство, а тризуб знак не качества.



Возвращаясь к IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия, там страховка 20к евро. Но счета сегрегированы не только по бумагам, но и по кешу. Потому вероятность банкротства брокера если не нулевая, то шанс потерять деньги ни о чём.

Причем, страховка действует только для не квала, а баланс больше 100к евро переводят в категорию квалов и лишают страховки.



Мой путь BIL на весь кеш + плече. Если не играть в Баффета или IPO, то большинство стратегий легко реализуются через деривативы. ГО на иностранных рынках минимально, что при текущих кредитных ставках почти не создает костов.