RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:48

St/2
можна поцікавитись деталями (цифрами) по №№2 та 3?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:53

На сайте, там данные динамически меняются
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10680
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37

Re: Отзывы про Interactive Brokers

ребята, как у ИБ дела со службой поддержки? есть ли русскоязычная? быстро ли реагируют и отвечают?
Mustang
 
Заблокований
Повідомлень: 10
З нами з: 11.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:00

  Mustang написав:ребята, как у ИБ дела со службой поддержки? есть ли русскоязычная? быстро ли реагируют и отвечают?

Она есть.
В Швейцарии 8 минут весел на линии и за 1,5 мин решил проблему.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10680
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:41

  St/2 написав:Но, есть ряд фишек.
2. На свободные начисляется %
3. Купленные ценные бумаги можно давать в долг для шортов, за это так же платят %.

читал, что при таких условиях инвестирования можно потерять гарантии.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14921
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 4415 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:52

Yuri_T
Мир не постоянен, все течет все меняется.
С недавних пор ставки обнулились, и по USD уже ничего не добавляется.
Если счет в евро или франках, то там отрицательная ставка, правда действует для свободного остатка больше $100k в эквиваленте.

Еще одна новость, которая не новость это Брексит. IBUK до конца года будет обслуживать только британцев.
Для Европы открыли 3 брокера IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия. Куда примкнуть Украину пока вопрос открыт, может как РФ в IBUS, а может как РФ закроют всех и по просят на выход. Украина токсик резиденство, а тризуб знак не качества.

Возвращаясь к IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия, там страховка 20к евро. Но счета сегрегированы не только по бумагам, но и по кешу. Потому вероятность банкротства брокера если не нулевая, то шанс потерять деньги ни о чём.
Причем, страховка действует только для не квала, а баланс больше 100к евро переводят в категорию квалов и лишают страховки.

Мой путь BIL на весь кеш + плече. Если не играть в Баффета или IPO, то большинство стратегий легко реализуются через деривативы. ГО на иностранных рынках минимально, что при текущих кредитных ставках почти не создает костов.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10680
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:02

Yuri_T
Хотел спросить, как тебе новелла.
Налоговая может попросить снять банковскую тайну и списать долги без решения суда. Правда это пока проект.

В таком случае, лучше все держать в BIL в иностранном брокере.
Кстати, часть брокеров, IB в США, Экзанте в Европе дает своим клиентам карту, которая подвязана к счету. Потому можно купить батон и пакет молока на плече под залог акций.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10680
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
отзывы про фридом финанс 1, 2, 3, 4, 5
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
42 34014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 15:14
isick1
Отзывы про ICU
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
0 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 13:47
alex2013a90

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20640)
22.09.2020 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.