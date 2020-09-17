St/2
можна поцікавитись деталями (цифрами) по №№2 та 3?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:48
St/2
можна поцікавитись деталями (цифрами) по №№2 та 3?
+50грн !
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37
Re: Отзывы про Interactive Brokers
ребята, как у ИБ дела со службой поддержки? есть ли русскоязычная? быстро ли реагируют и отвечают?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:00
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:41
читал, что при таких условиях инвестирования можно потерять гарантии.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:52
Yuri_T
Мир не постоянен, все течет все меняется.
С недавних пор ставки обнулились, и по USD уже ничего не добавляется.
Если счет в евро или франках, то там отрицательная ставка, правда действует для свободного остатка больше $100k в эквиваленте.
Еще одна новость, которая не новость это Брексит. IBUK до конца года будет обслуживать только британцев.
Для Европы открыли 3 брокера IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия. Куда примкнуть Украину пока вопрос открыт, может как РФ в IBUS, а может как РФ закроют всех и по просят на выход. Украина токсик резиденство, а тризуб знак не качества.
Возвращаясь к IB Ирдандия/Люксенбург/Венгрия, там страховка 20к евро. Но счета сегрегированы не только по бумагам, но и по кешу. Потому вероятность банкротства брокера если не нулевая, то шанс потерять деньги ни о чём.
Причем, страховка действует только для не квала, а баланс больше 100к евро переводят в категорию квалов и лишают страховки.
Мой путь BIL на весь кеш + плече. Если не играть в Баффета или IPO, то большинство стратегий легко реализуются через деривативы. ГО на иностранных рынках минимально, что при текущих кредитных ставках почти не создает костов.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:02
Yuri_T
Хотел спросить, как тебе новелла.
Налоговая может попросить снять банковскую тайну и списать долги без решения суда. Правда это пока проект.
В таком случае, лучше все держать в BIL в иностранном брокере.
Кстати, часть брокеров, IB в США, Экзанте в Европе дает своим клиентам карту, которая подвязана к счету. Потому можно купить батон и пакет молока на плече под залог акций.
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