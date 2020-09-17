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Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 21:36

vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 21:50

St/2
А почему увы?Чем плохо?Какие-то ограничения будут в доступе?
vader
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 22:06

vader
Регуляция менее жесткая, меньше страховка.
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