Отзывы про Interactive Brokers

vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 вер, 2020 21:36
vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:07
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