RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:36

vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 02.09.08
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:50

St/2
А почему увы?Чем плохо?Какие-то ограничения будут в доступе?
vader
 
Повідомлень: 20
З нами з: 26.01.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 21:06

vader
Регуляция менее жесткая, меньше страховка.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 02.09.08
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:07

кейси закриття рахунків IB для UA/RU
https://www.facebook.com/groups/ibrus/p ... cation=ufi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:25

greenozon

Печально. Только решил остановить свой выбор на IB, как сразу же облом. :(
edgomet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:27

edgomet
Как оказалось, ложная тревога. Закрытия были единичны.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10783
З нами з: 02.09.08
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:19

  edgomet написав:greenozon

Печально. Только решил остановить свой выбор на IB, как сразу же облом. :(

А в чём облом?
EvgeniyL
 
Повідомлень: 37
З нами з: 25.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
отзывы про фридом финанс 1, 2, 3, 4, 5
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
46 41587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 07:09
nekefer
Отзывы про ICU
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
1 747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:06
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.