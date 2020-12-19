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Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:36
vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
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St/2
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:50
St/2
А почему увы?Чем плохо?Какие-то ограничения будут в доступе?
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vader
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Додано: Сер 23 вер, 2020 21:06
vader
Регуляция менее жесткая, меньше страховка.
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St/2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:07
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greenozon
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:27
edgomet
Как оказалось, ложная тревога. Закрытия были единичны.
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St/2
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:19
edgomet написав:greenozon
Печально. Только решил остановить свой выбор на IB, как сразу же облом.
А в чём облом?
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EvgeniyL
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