Отзывы про Interactive Brokers

vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:36
vader
Скорее всего Венгрия, увы
Возможно по запросу внутри можно перевестись и в US.
По крайней мере раньше в этом проблемы не было.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:07
кейси закриття рахунків IB для UA/RU
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:25
greenozon
Печально. Только решил остановить свой выбор на IB, как сразу же облом.
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:19
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:02
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:28
greenozon
Били по паспорту, а не по лицу. В основном с двухглавым петушком.
И те кто живут в СНГ, а пополняют из эмиратов.
Еще одна зачистка пустых счетов была вызвана Брекситов. Из Лондона клиентов распределяют по трем офисам в ЕС
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