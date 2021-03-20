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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 15:55

  natalia_baranovag написав:
  sonder написав:St/2
Ви з клієнтами як виводите кошти?

St/2, а Ви з цієї компанії? Чи щось не так зрозуміла? Якщо так, чи надаєте консультації? Чи тільки клієнтам? :)

Я клиент IB c функционалом адвайзера.
Мой основной хлеб управление активами, а не международное право. Обратитесь к профильному консультанту, и за 600-800 евро Вам дадут письменный ответ на эти вопросы.
На сейчас IB открывает всех украинских резидентов в США, потому Британию можно забывать.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 16:00

  stuermer01 написав:Ссылку можно?
То,что я читал:

US: 500K
UK: 250K
Hungary: 100K
Ireland: 20K

Кажется, года 3 назад был публичный семинар, где выступал начальник направления по восточной Европе, он сказал что открывая счет в UK клиент попадает и под местное и под US. Потому в случае банкротства компенсация будет от двоих регуляторов. Но, про UK можно забывать.
А вот про Венгрию я не знал что 100к. У MiFiD 20к, в Венгрии наверное особое регулирование. Кстати, основатель IB как раз из Венгрии, потому для него это статусный филиал, всё там будет в порядке.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 17:55

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  St/2 написав:Я клиент IB c функционалом адвайзера.
Мой основной хлеб управление активами, а не международное право. Обратитесь к профильному консультанту, и за 600-800 евро Вам дадут письменный ответ на эти вопросы.

Зрозуміла, дякую. На форумі профільні консультанти є? Так розумію, якщо Ви в курсі ціни, то такими послугами користувалися?
natalia_baranovag
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 18:43

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  stuermer01 написав:а не простіше вам буде відкрити депозит в Ощадбанку або купити ОВДП у Приват24?

Простіше і не тільки для мене, а для всіх... це очевидно :)
natalia_baranovag
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 10:38

  St/2 написав:Наличие кнопок в терминале не гарантирует наличие мозгов у тех кто их нажимает.

Ну от і побачимо. Хочу поганять мікро-контракти на $1к. IB прожорливий, висока інтрадей маржа та і стартове депо космос. Знаєте якісь інші варіанти?
sonder
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 12:39

  sonder написав:
  St/2 написав:Наличие кнопок в терминале не гарантирует наличие мозгов у тех кто их нажимает.

Ну от і побачимо. Хочу поганять мікро-контракти на $1к. IB прожорливий, висока інтрадей маржа та і стартове депо космос. Знаєте якісь інші варіанти?

Да
https://charitymay.com/ru/

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St/2
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 15:49

  St/2 написав:Да
https://charitymay.com/ru/

Якщо вдасться розкочегарить рахунок до таких величин, що вистачатиме не лише на макарони з АТБ, то нема питань - зроблю внесок у фонд допомги дітям.

Сподіваюсь, ви не просто дали посилання, натякаючи, що у мене нічого не вийде, тому краще віддати кошти на добру справу. А як справжній едвайзер рекомендуєте те, що й самі робите регулярно. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:55

  greenozon написав:
  St/2 написав:А еще в США налог на наследство нерезов 40%,

як це розуміти
типу коли ви помрете то ваші діти отримають ваш капітал але віддауть гомериці 40% від нього?


Який алгоритм сплати такого податку спадкоємцями?
Самостійно мають якось інформувати американських податківців?
Чи ІБ після отримання свідоцтва про право на спадщину все зробить самостійно?
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