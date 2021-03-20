Отзывы про Interactive Brokers

sonder написав:St/2 Ви з клієнтами як виводите кошти?
St/2, а Ви з цієї компанії? Чи щось не так зрозуміла? Якщо так, чи надаєте консультації? Чи тільки клієнтам?
Я клиент IB c функционалом адвайзера. Мой основной хлеб управление активами, а не международное право. Обратитесь к профильному консультанту, и за 600-800 евро Вам дадут письменный ответ на эти вопросы. На сейчас IB открывает всех украинских резидентов в США, потому Британию можно забывать.
Кажется, года 3 назад был публичный семинар, где выступал начальник направления по восточной Европе, он сказал что открывая счет в UK клиент попадает и под местное и под US. Потому в случае банкротства компенсация будет от двоих регуляторов. Но, про UK можно забывать. А вот про Венгрию я не знал что 100к. У MiFiD 20к, в Венгрии наверное особое регулирование. Кстати, основатель IB как раз из Венгрии, потому для него это статусный филиал, всё там будет в порядке.
St/2 написав:Я клиент IB c функционалом адвайзера. Мой основной хлеб управление активами, а не международное право. Обратитесь к профильному консультанту, и за 600-800 евро Вам дадут письменный ответ на эти вопросы.
Зрозуміла, дякую. На форумі профільні консультанти є? Так розумію, якщо Ви в курсі ціни, то такими послугами користувалися?