Отзывы про Interactive Brokers

"Как рассказали UBR.ua эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам"
"Заголовок це та частина контенту, яка продає статтю"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:57
"Как рассказали UBR.ua эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам"
"Заголовок це та частина контенту, яка продає статтю"
Додано: Суб 24 кві, 2021 10:44
Поки що рашка -
Ряд крупных российских брокеров в ближайшее время могут перестать предоставлять клиентам американские рынки напрямую. Один из крупнейших интернет-брокеров США Interactive Brokers решил больше не работать с российским брокерами. Клиентам придется закрывать позиции.
Додано: Суб 24 кві, 2021 11:38
greenozon
Русским верить нельзя.
Русский суб формально делает такой же комплаенс как IB, но отвечает перед регулятором в США именно IB.
Потому они решили без прокладок. Клиенты при желании могут переехать на прямые счета.
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