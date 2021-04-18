RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:57

  stuermer01 написав:https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550


"Как рассказали UBR.ua эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам"

"Заголовок це та частина контенту, яка продає статтю"
natalia_baranovag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:44

Поки що рашка -

Ряд крупных российских брокеров в ближайшее время могут перестать предоставлять клиентам американские рынки напрямую. Один из крупнейших интернет-брокеров США Interactive Brokers решил больше не работать с российским брокерами. Клиентам придется закрывать позиции.
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11218
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:38

greenozon
Русским верить нельзя.
Русский суб формально делает такой же комплаенс как IB, но отвечает перед регулятором в США именно IB.
Потому они решили без прокладок. Клиенты при желании могут переехать на прямые счета.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11036
З нами з: 02.09.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
отзывы про фридом финанс 1 ... 4, 5, 6
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
55 59656
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 12:41
natalia_baranovag
Отзывы про ICU
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
1 2118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:06
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.