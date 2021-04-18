Отзывы про Interactive Brokers

"Как рассказали UBR.ua эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам"
"Заголовок це та частина контенту, яка продає статтю"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:57
"Как рассказали UBR.ua эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам"
"Заголовок це та частина контенту, яка продає статтю"
Додано: Суб 24 кві, 2021 10:44
Поки що рашка -
Ряд крупных российских брокеров в ближайшее время могут перестать предоставлять клиентам американские рынки напрямую. Один из крупнейших интернет-брокеров США Interactive Brokers решил больше не работать с российским брокерами. Клиентам придется закрывать позиции.
Додано: Суб 24 кві, 2021 11:38
greenozon
Русским верить нельзя.
Русский суб формально делает такой же комплаенс как IB, но отвечает перед регулятором в США именно IB.
Потому они решили без прокладок. Клиенты при желании могут переехать на прямые счета.
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:59
Ніяк не розберусь. Хто може пояснити оцю фічу:
- секондарі юзер тільки родич?
- що значить non-employee individuals?
- є аккаунт холдер, секондарі юзер має пройти повну верифікацію, поповнити аккаунт і т.д.?
- чи може другий учасник трейдить з цього аккаунту?
- я так розумію це за додаткові 10 дол/міс.
Можливо хтось стикався, чи юзає?! Якщо є щось подібне у інших брокерів, пишіть в особисті. Дякую.
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:13
Хтось може підказати, як перевести рахунок в США щоб уникнути автообміну даними з ДФС? Я відкривав рахунок у 2018 р. і договір у мене з IB UK Ltd. Чи може всіх
укр. клієнтів вже перевели?
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:58
darphbobo74
Откройте новый счет внутри аккаунта, переведите средства и закройте текущий.
А зачем?
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:20
St/2 Щоб податкова не дізналася про мої пенсійні накопичення, "менше знаєш краще спиш". Чи з США теж буде автообмін даними про рахунки?
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26
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