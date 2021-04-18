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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:59

Вчора банк росії вніс в чорний список IB, Exante і ще > 1000 компаній


https://www.finanz.ru/novosti/fondy/cb- ... 1030481805
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:57

  greenozon написав:Вчора банк росії вніс в чорний список IB, Exante і ще > 1000 компаній


https://www.finanz.ru/novosti/fondy/cb- ... 1030481805

И что?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:35

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  greenozon написав:Вчора банк росії вніс в чорний список IB, Exante і ще > 1000 компаній

Вони і Україну і США і т.д. внесли в той список. В білому списку Сірія, Білорусь і т.д. Тобто новина виглядає "Хорошие сапоги, надо брать!" (с) к/в Службовий роман
https://www.youtube.com/watch?v=on30JU-36Ek
natalia_baranovag
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