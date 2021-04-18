|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:59
Вчора банк росії вніс в чорний список IB, Exante і ще > 1000 компаній
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:57
И что?
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:35
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Вони і Україну і США і т.д. внесли в той список. В білому списку Сірія, Білорусь і т.д. Тобто новина виглядає "Хорошие сапоги, надо брать!" (с) к/в Службовий роман
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|