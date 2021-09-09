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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:59
Вчора банк росії вніс в чорний список IB, Exante і ще > 1000 компаній
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:57
И что?
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:35
Re: Отзывы про Interactive Brokers
Вони і Україну і США і т.д. внесли в той список. В білому списку Сірія, Білорусь і т.д. Тобто новина виглядає "Хорошие сапоги, надо брать!" (с) к/в Службовий роман
Додано: Суб 14 сер, 2021 23:26
Доброго времени суток всем
Подскажите как быть в данной ситуации
Решил начать откладывать на старость.
Работаю моряком, зарплата белая, в долларах, заходит в укр банк( есть контракт, т.е происхождение денег)
Я налоги не плачу, налог платит судовладелец в государство флага, т.е не Украины.
План пока, постепенно пополнять брокерский счет по 1000 $ в месяц, 6 месяцев в году.
Вопрос возникнут ли какие то трудности при пополнении?
как быть с налоговой? Дает ли банк им информацию? Если в дальнейшем я решу вывести прибыль допустим лет через 5, не появится ли вопросы откуда взялись активы и почему не были задекларированы?
Нужно ли мне указывать какую то бумагу, что с зп был удержан налог?
Достаточно ли контракта для подтверждения происхождения денег?
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:50
pogarsky0632
Подаете каждый год декларацию, указываете сколько у вас денег на счету у брокера.
Если что-то продаете, платите налог из инвестиционной прибыли 18% НДФЛ + 1,5% ВЗ,
т.е. купили в январе акцию за 100 баксов, продали в декабре за 120$, с 20 баксов заплатили налоги.
Если купили на долгосрок и компания платит дивиденды, то платите с этих дивидендов 9 +1,5% налогов.
Тогда и не будет вопросов, когда начнете выводить деньги с брокерского счета, т.к. у вас все будет подтвержеднно.
"Вопрос возникнут ли какие то трудности при пополнении?" Да могут, поэтому подадите "нулевую декларацию" (первую), где укажите свои капиталы. А потом будете каждый год подавать с учетом инвестиционного заработка на биржах.
Это просто все делается, главное начать.
Додано: Сер 08 вер, 2021 20:43
isick1
Всё немного сложнее.
1. Если Вы купили акцию по 100$ и через некоторое время продали за 100$, а курс за это время вырос с 27, до 29,7, то Вы заплатите 2$ налогов. Учет надо вести в гривне по курсу НБУ на момент сделки.
2. Дивы. В зависимости от того, как сформирован профиль и какие активы Вы купили, IB заберет у источника от 10% до 30%. Затем, с остатка надо будет уплатить еще 9+1,5%.
3. Нулевая декларация это хорошо, брокера интересует источник происхождения капитала, а не факт уплаты налогов.
4. Если брокеру что-то не понравится он просто по просит на выход.
Додано: Сер 08 вер, 2021 21:11
St/2
Еще не слышал о случаях, что брокеру что-то не понравилось в условиях жесткой конкуренции.
Банк может не пропустить платеж.
Если брокер начнет выделываться, то пользователь найдет другого брокера.
Моряк будет пополнять на 1000$ в месяц, а в нулевой декларации укажет свой капитал, кот. он когда-то заработал за 20 лет. Это не большая сума, чтобы IB требовал подтверждать происхождение этих денег.
Додано: Нед 12 вер, 2021 12:51
Вы в мире розовых единорогов.
IB запросит источник происхождения капитала с любой суммы. Просто чем меньше капитал, тем дольше ждать.
Адекватных брокеров готовых работать с Украиной, аж 2.5.
Американско британских аж 1 IB.
Особенно не наменяешся
Додано: Нед 12 вер, 2021 13:08
St/2 Как вариант, моряк может показать куплю-продажу бабушкиного дома. Либо начать с тех же 200-1000 долларов и делать свифтовку не на 1к-5к, а на 200-300$ несколькими платежами, знаю дороже и гемерно, но как вариант.
Он же работает официально? Поэтому не будем пугать pogarsky0632, он может позвонить или написать сам IB и те точно скажуть, что делать.
М.б. у него особый случай и он не готов к инвестициям у IB.
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:20
С бабушкой идея совсем плохая.
Если указать, что капитал сформирован от недвижимости полученной от наследства, то надо будет подтвердить откуда бабушка взяла деньги.
Лучшее подтверждение это зарплата.
Затем процентный доход, потом инвестиционный.
А фоп и тем более наследство могут потопить
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