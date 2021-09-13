Отзывы про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 вер, 2021 18:44
St/2 Вижу Вы гуру по вопросам IB!
Подскажите, как мне лучше на тестя или отца (они оба пенсионеры) открыть счета в IB?
В принципе есть же подтверждение капитала, та же пенсия. Нулевые декларации еще ни кто не делал.
Какие документы подготовить и как это лучше сделать без "танцев з бубном"? Можно ли на них открывать?
Можете здесь расписать процедуру, а можете в личку, если надо могу напрямую набрать или написать на електронку.
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isick1
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:04
isick1
Поймите простую вещь, сейчас мало интересует у кого сколько денег и тем более налоги.
Им интересно, как были заработаны деньги.
В качестве источника есть опция указать доход ближнего родственник.
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St/2
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:13
St/2 написав:
Лучшее подтверждение это зарплата.
Затем процентный доход, потом инвестиционный.
А фоп и тем более наследство могут потопить
А продажа недвижимости(собственной,не по наследству)подойдет?
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Додано: Вів 14 вер, 2021 13:26
Запросят документы на происхождение капитала.
Если купили сильно дешевле чем продали то и клпию договора подтверждение цены покупки
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St/2
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