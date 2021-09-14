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Отзывы про
Interactive Brokers

Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 18:44

St/2 Вижу Вы гуру по вопросам IB!
Подскажите, как мне лучше на тестя или отца (они оба пенсионеры) открыть счета в IB?
В принципе есть же подтверждение капитала, та же пенсия. Нулевые декларации еще ни кто не делал.
Какие документы подготовить и как это лучше сделать без "танцев з бубном"? Можно ли на них открывать?
Можете здесь расписать процедуру, а можете в личку, если надо могу напрямую набрать или написать на електронку.
isick1
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:04

isick1
Поймите простую вещь, сейчас мало интересует у кого сколько денег и тем более налоги.
Им интересно, как были заработаны деньги.
В качестве источника есть опция указать доход ближнего родственник.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:13

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  St/2 написав:Лучшее подтверждение это зарплата.
Затем процентный доход, потом инвестиционный.

А фоп и тем более наследство могут потопить

А продажа недвижимости(собственной,не по наследству)подойдет?
vader
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:26

Запросят документы на происхождение капитала.
Если купили сильно дешевле чем продали то и клпию договора подтверждение цены покупки
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:51

Re: Отзывы про Interactive Brokers

  St/2 написав:Запросят документы на происхождение капитала.
Если купили сильно дешевле чем продали то и клпию договора подтверждение цены покупки

Спасибо.А не будет ли проще купить ОВГЗ? Вы как-то писали,что это приемлемый вариант для IB(инвестиционный доход).Другое дело,что несколько геморно,по словам некоторых форумчан.Но это уже технический вопрос.
vader
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:02

по ОВДП є величезна перевага - 0% податі
greenozon
 
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