Отзывы про Interactive Brokers

Додано: Чет 16 гру, 2021 11:31

St/2

Подскажите будь-ласка!

На неделе открыл счет, где посмотреть в Штатах он открылся или в другой юрисдикции???



Договор не могу найти где скачать в клиенте, гугл находит их договор, а я в клиенте все перерыл не нашел))



Получил реквизиты на пополнение счета, в них мой счет указан как виртуальный.

Там же приписка - IB не принимает реальные денежные (наличные) депозиты. Мы взимаем особую плату за обслуживание в размере 1% от суммы депозита (минимальная плата составляет USD 50) и применяем семидневный период резервирования к каждому физическому денежному депозиту.

Я правильно понимаю что это касается только нала???



Есть ли смысл ставить себе TWS, и взимается ли плата за нее??? Не планирую заниматься трейдингом. Планирую заниматься долгосрочным инвестированием (пока только акции в перспективе доля облигаций как смогу найти подходящие), с ежегодным пополнением счета и частичной ребалансировкой не чаще чем в пол года. Я понимаю это не самый выгодный для брокера вариант, и ожидаю каких то дополнительных комиссий за неактивность.



Опять же у меня в клиенте данные идут с задержкой в 15 минут, есть ли смысл проплачивать оперативные данные или давать запрос перед покупкой на точную текущую цену?



Подскажите пожалуйста доступный материал для изучения особенностей их ордеров