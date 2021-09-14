Отзывы про Interactive Brokers

IBKR знов кошмарить клієнтів мутна кантора якась короче ---
Response from IBCS at 08-Dec-2021
During a routine review of your IBKR account, the IBKR Compliance Department noted deposit(s) into your account that appear to be from an individual/entity other than the account holder (i.e., a Third Party Deposit). IBKR conducts due diligence reviews on client deposits that are potentially from someone other than the account holder.
Please respond to ticket 1. What is the reason for the deposits between January 2021 and October 2021 by order of PAYONEER INC? 2. What is PAYONEER INC's connection to you? 3. Please provide documentation confirming this relationship, as we will need it to close out this compliance review.
greenozon Я склоняюсь к противоположному мнению, в теме уже писали что с Пионеров деньги не следует заводить. И вообще не пытаться что-то мутить, надо заводить белые деньги по белому, и вести налоговые декларации. Я поспешил открыл счет (но пока не наполнял его) в ФФ Кипр но сейчас понимаю что выбор ИБ будет правильней. Кто в теме подскажите по налогообложению дивидендов в иностранной юрисдикции, например начислят мне 100 баксов компании зарегистрированные в США и 100 зарегистрированные в Британии сколько я получу на счет ИБ?
St/2 Подскажите будь-ласка! На неделе открыл счет, где посмотреть в Штатах он открылся или в другой юрисдикции???
Договор не могу найти где скачать в клиенте, гугл находит их договор, а я в клиенте все перерыл не нашел))
Получил реквизиты на пополнение счета, в них мой счет указан как виртуальный. Там же приписка - IB не принимает реальные денежные (наличные) депозиты. Мы взимаем особую плату за обслуживание в размере 1% от суммы депозита (минимальная плата составляет USD 50) и применяем семидневный период резервирования к каждому физическому денежному депозиту. Я правильно понимаю что это касается только нала???
Есть ли смысл ставить себе TWS, и взимается ли плата за нее??? Не планирую заниматься трейдингом. Планирую заниматься долгосрочным инвестированием (пока только акции в перспективе доля облигаций как смогу найти подходящие), с ежегодным пополнением счета и частичной ребалансировкой не чаще чем в пол года. Я понимаю это не самый выгодный для брокера вариант, и ожидаю каких то дополнительных комиссий за неактивность.
Опять же у меня в клиенте данные идут с задержкой в 15 минут, есть ли смысл проплачивать оперативные данные или давать запрос перед покупкой на точную текущую цену?
Подскажите пожалуйста доступный материал для изучения особенностей их ордеров
1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.
2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.
3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.
4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.