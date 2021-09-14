Отзывы про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:28

  St/2 написав:
  Ukrainian написав:
  greenozon написав:order of PAYONEER INC?

Що за піонери?
Ще таке питання перекази Свіфт від родичів з однаковим прізвищем ІВ не блокує?
Наче ж ризику ніякого- сім’я.
І Свіфт вхідний у них безкоштовний ?

1. Платежная система, эмитирует карты потому похожа на банк
2. Нормативка запрещает.
3. вход и выход бесплатно, выход 1 раз в месяц

Вхід дійсно безкоштовний?
Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.
Напевно я щось не так роблю при його оформленні.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:05

  ib_investor написав:Вхід дійсно безкоштовний?
Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.
Напевно я щось не так роблю при його оформленні.

Вы оплачиваете комис своего банка.
На днях отправлял с Моно, сумма пришла точно до цента, отдельный платеж услуги Монобанка
Обратно один раз в месяц всё бесплатно полностью
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:00

  St/2 написав:viy

1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.

2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.

3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.

4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.

P.S. На долгострок покупайте Ирландские ETF


Дуже дякую, задачек на выходные получил)

Перечислял доллары на счет в США, косвенно я в США. Вот вопрос стоит ли на счет заводить евро, какие потери на конвертации? Имеется ввиду я покупаю бумаги номинированные в Евро, есть ли смысл под это заводить Евро? Про ADR знаю, но не всегда они если, и не всегда в них есть ликвидность.

Я так сказать делаю первые шаги, но вижу что биржи которые мне интересны это Нью-Йорк, Насдак, Лондон, Гонконг и Сингапур.

Мобильный терминал использовал для тренировочного счета, пока он мне не особо зашел. Торгую пока прямо с их сайта, задержка в 15 минут но параллельно проверяю текущие котировки на другом ресурсе, + очень стараюсь следовать стратегии, и цифрам которые для себя предварительно просчитал. Ну и только лимитами.

Насчет ирландских ETF можете подсказать Тикер ;) Заранее дякую!!!

Да и жаль что с меня никто 200 баксов из finance.ua не заработал. А я акции ИБ не получил))

Для тех кто еще только думает. В ИБ зарегистрировался за 2 дня, главный вопрос у меня был какой счет открывать, нашел что начинать надо с "наличного", деньги завел с Привата, никто ничего не спрашивал, к свифту подложил инструкции ИБ и все. Приват 2 часа подумал и отправил, еще через 2 часа деньги уже были на счету без дополнительных изьятий. Комиссии Привата 0,5% + 12баксов. На Приват заводил без комиссий, на приват вклад, 1 день перекантовались можно снять без комиссий на долларовую карту. Но настоятельно рекомендую вначале открыть счет в ИБ, это даст возможность использовать тренировочный счет. И там осваивайте ордеры, продумывайте стратегию, смотрите на результат.
viy
 
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