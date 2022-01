Отзывы про Interactive Brokers

Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

Додано: Чет 23 гру, 2021 11:28 St/2 написав: Ukrainian написав: greenozon написав: order of PAYONEER INC? order of PAYONEER INC?

Що за піонери?

Ще таке питання перекази Свіфт від родичів з однаковим прізвищем ІВ не блокує?

Наче ж ризику ніякого- сім’я.

1. Платежная система, эмитирует карты потому похожа на банк

2. Нормативка запрещает.

Вхід дійсно безкоштовний?

Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.

Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.

Вы оплачиваете комис своего банка.

На днях отправлял с Моно, сумма пришла точно до цента, отдельный платеж услуги Монобанка

1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.



2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.



3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.



4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.



Дуже дякую, задачек на выходные получил)



Перечислял доллары на счет в США, косвенно я в США. Вот вопрос стоит ли на счет заводить евро, какие потери на конвертации? Имеется ввиду я покупаю бумаги номинированные в Евро, есть ли смысл под это заводить Евро? Про ADR знаю, но не всегда они если, и не всегда в них есть ликвидность.



Я так сказать делаю первые шаги, но вижу что биржи которые мне интересны это Нью-Йорк, Насдак, Лондон, Гонконг и Сингапур.



Мобильный терминал использовал для тренировочного счета, пока он мне не особо зашел. Торгую пока прямо с их сайта, задержка в 15 минут но параллельно проверяю текущие котировки на другом ресурсе, + очень стараюсь следовать стратегии, и цифрам которые для себя предварительно просчитал. Ну и только лимитами.



Насчет ирландских ETF можете подсказать Тикер Заранее дякую!!!



Да и жаль что с меня никто 200 баксов из finance.ua не заработал. А я акции ИБ не получил))



Зарплата, роялти, процентный доход это прибыль.

А продажа ценных бумаг, наследства, ворованого бампера от соседской машины это доход.

Комплаенс мало интересует сколько у вас денег, их интересует откуда вы их изначально взяли.

Уже не помню, откуда я это взял, но там с ОВГЗ вроде была такая штука, что это хороший способ отбелить капиталы, мол, если ты смог у государства купить облигашки, то происхождение денег уже государство уже проконтролировало, смысла частной структуре это повторять нет. Уже не помню, откуда я это взял, но там с ОВГЗ вроде была такая штука, что это хороший способ отбелить капиталы, мол, если ты смог у государства купить облигашки, то происхождение денег уже государство уже проконтролировало, смысла частной структуре это повторять нет. Sanitar_lesa Повідомлень: 716 З нами з: 14.01.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:02 greenozon написав: норм, треба знати що воно може

наприклад - краще ВПН не заходити

Очень странная ситуация. Хорошо, когда ты из дома заходишь. А если это паблик wifi? Здесь очень стремно заходить в аккаунт напрямую, без VPN. Более того, антивирусы в смартфонах содержат кнопку VPN, лезешь в счета/почту и т.д. - тыцни кнопку VPN. Но Interactive Brokers против таких правил элементарной безопасности? Очень странно. Очень странная ситуация. Хорошо, когда ты из дома заходишь. А если это паблик wifi? Здесь очень стремно заходить в аккаунт напрямую, без VPN. Более того, антивирусы в смартфонах содержат кнопку VPN, лезешь в счета/почту и т.д. - тыцни кнопку VPN. Но Interactive Brokers против таких правил элементарной безопасности? Очень странно. Sanitar_lesa Повідомлень: 716 З нами з: 14.01.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:18 St/2 написав: isick1

Всё немного сложнее.



1. Если Вы купили акцию по 100$ и через некоторое время продали за 100$, а курс за это время вырос с 27, до 29,7, то Вы заплатите 2$ налогов. Учет надо вести в гривне по курсу НБУ на момент сделки.

А вот здесь вот можно поподробнее, такой подход прямо прописан в нашем законодательстве?

так то воно так (з точки зору банальної ерудиції), але в ПКУ чітко вказано, що відбувєаться перерахунок вартості актива в гривні по курсу на день оборудки greenozon Повідомлень: 12379 З нами з: 01.06.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 23:16 Sanitar_lesa написав:

А вот здесь вот можно поподробнее, такой подход прямо прописан в нашем законодательстве?

Деньги не есть инвест активом, а расчетным средством.

И если 100$ превратилось на депозите в 105$, то база НДФЛ 5$ и налог около 1$



