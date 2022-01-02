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Отзывы про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:28
St/2 написав: Ukrainian написав: greenozon написав:
order of PAYONEER INC?
Що за піонери?
Ще таке питання перекази Свіфт від родичів з однаковим прізвищем ІВ не блокує?
Наче ж ризику ніякого- сім’я.
І Свіфт вхідний у них безкоштовний ?
1. Платежная система, эмитирует карты потому похожа на банк
2. Нормативка запрещает.
3. вход и выход бесплатно, выход 1 раз в месяц
Вхід дійсно безкоштовний?
Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.
Напевно я щось не так роблю при його оформленні.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:05
ib_investor написав:
Вхід дійсно безкоштовний?
Їх Citi бере комісію за wire переказ. а мій банк-відправник списує її з мого рахунку, додатково до своєї комісії за переказ.
Напевно я щось не так роблю при його оформленні.
Вы оплачиваете комис своего банка.
На днях отправлял с Моно, сумма пришла точно до цента, отдельный платеж услуги Монобанка
Обратно один раз в месяц всё бесплатно полностью
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:00
St/2 написав:viy
1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.
2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.
3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.
4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.
P.S. На долгострок покупайте Ирландские ETF
Дуже дякую, задачек на выходные получил)
Перечислял доллары на счет в США, косвенно я в США. Вот вопрос стоит ли на счет заводить евро, какие потери на конвертации? Имеется ввиду я покупаю бумаги номинированные в Евро, есть ли смысл под это заводить Евро? Про ADR знаю, но не всегда они если, и не всегда в них есть ликвидность.
Я так сказать делаю первые шаги, но вижу что биржи которые мне интересны это Нью-Йорк, Насдак, Лондон, Гонконг и Сингапур.
Мобильный терминал использовал для тренировочного счета, пока он мне не особо зашел. Торгую пока прямо с их сайта, задержка в 15 минут но параллельно проверяю текущие котировки на другом ресурсе, + очень стараюсь следовать стратегии, и цифрам которые для себя предварительно просчитал. Ну и только лимитами.
Насчет ирландских ETF можете подсказать Тикер
Заранее дякую!!!
Да и жаль что с меня никто 200 баксов из finance.ua не заработал. А я акции ИБ не получил))
Для тех кто еще только думает. В ИБ зарегистрировался за 2 дня, главный вопрос у меня был какой счет открывать, нашел что начинать надо с "наличного", деньги завел с Привата, никто ничего не спрашивал, к свифту подложил инструкции ИБ и все. Приват 2 часа подумал и отправил, еще через 2 часа деньги уже были на счету без дополнительных изьятий. Комиссии Привата 0,5% + 12баксов. На Приват заводил без комиссий, на приват вклад, 1 день перекантовались можно снять без комиссий на долларовую карту. Но настоятельно рекомендую вначале открыть счет в ИБ, это даст возможность использовать тренировочный счет. И там осваивайте ордеры, продумывайте стратегию, смотрите на результат.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 21:55
St/2 написав:
Нужно уловить тонкую грань, есть прибыль, есть доход.
Зарплата, роялти, процентный доход это прибыль.
А продажа ценных бумаг, наследства, ворованого бампера от соседской машины это доход.
Комплаенс мало интересует сколько у вас денег, их интересует откуда вы их изначально взяли.
Вы продали овгз, ок у вас есть инвестиционный доход, это купон. Вот к купону вопросов нет, но остается вопрос откуда деньги на покупку тела облигации
Уже не помню, откуда я это взял, но там с ОВГЗ вроде была такая штука, что это хороший способ отбелить капиталы, мол, если ты смог у государства купить облигашки, то происхождение денег уже государство уже проконтролировало, смысла частной структуре это повторять нет.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:02
greenozon написав:
норм, треба знати що воно може
наприклад - краще ВПН не заходити
блокануть грорші - потім шукай вітра в полі
Очень странная ситуация. Хорошо, когда ты из дома заходишь. А если это паблик wifi? Здесь очень стремно заходить в аккаунт напрямую, без VPN. Более того, антивирусы в смартфонах содержат кнопку VPN, лезешь в счета/почту и т.д. - тыцни кнопку VPN. Но Interactive Brokers против таких правил элементарной безопасности? Очень странно.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:18
St/2 написав:isick1
Всё немного сложнее.
1. Если Вы купили акцию по 100$ и через некоторое время продали за 100$, а курс за это время вырос с 27, до 29,7, то Вы заплатите 2$ налогов. Учет надо вести в гривне по курсу НБУ на момент сделки.
..... .
А вот здесь вот можно поподробнее, такой подход прямо прописан в нашем законодательстве?
Ибо, имеется следующая практика: я (да и не только) множество раз размещал депозиты в иностранной валюте в укр. банках. В данном случае банк является налоговым агентом и платит налоги исключительно исходя из процентного дохода. Никакое изменение валютных курсов не приводило к пересчету основного долга и уплате дополнительного налога. В то же время дополнительно подавал налоговую декларацию, никакого дополнительного налога не платил (от пересчета долларовых сбережений по новому курсу) и никаких претензий налоговая не предъявляла. И это имеет смысл, т.к. это монетарный актив. Счет в Interactive Brokers имеет ту же природу: мы кладем туда доллар, и возвращается оттуда нам доллар. Положив $100 и вернув $100 мы не получили прибыли от монетарного актива, следовательно, платить налог не с чего. С другой стороны, если есть подтверждение в законодательстве, что такие вложения каким-то образом облагаются налогом, следует, что если вдруг мы купим себе акции Tesla на эти $100 и прогорим, то я в своей налоговой декларации имею право подать требование на возврат уплаченного налога с зарплаты.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:58
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так то воно так (з точки зору банальної ерудиції), але в ПКУ чітко вказано, що відбувєаться перерахунок вартості актива в гривні по курсу на день оборудки
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:16
Sanitar_lesa написав:
А вот здесь вот можно поподробнее, такой подход прямо прописан в нашем законодательстве?
Деньги не есть инвест активом, а расчетным средством.
И если 100$ превратилось на депозите в 105$, то база НДФЛ 5$ и налог около 1$
А вот акция купленная за 100$ обошлась вам в 2.700 грн и проданная сегодня за 100$ дала доход 2.840 грн. База НДФЛ 140 грн, 28 грн в бюджет до 1 июня 2023 года
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Додано: Пон 07 лют, 2022 03:19
Подскажите, может кто имеет опыт. Прошла регистрацию в инт брокерс. Все одобрили. Как пополнить счет разобралась. Могу ли я купить там ОЗДП Украины с погашением в сентябре 22 года ? вроде как профит будет выше чем в ФФ и т.п.
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