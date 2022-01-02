Отзывы про Interactive Brokers

Додано: Чет 23 гру, 2021 17:00

St/2 написав: viy



1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.



2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.



3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.



4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.



P.S. На долгострок покупайте Ирландские ETF 1. Вам нужно создать Account Confirmation Letter, там будет штампик в конце с названием брокера, US или UK. Косвенно можно по реквизитам банка посмотреть куда деньги идут. Но у менять есть кейсы когда на один аккаунт есть счет и в США и в Лондоне.2. Блокировка есть, 3 дня. То что Вы цитируете это сугубо американская история.3. Десктопный терминал бесплатный, но моб более дружественный. Плату за бездействие отменили. От 100к даже приплачивают.4. Покупать данные не обязательно, достаточно работать лимитами.P.S. На долгострок покупайте Ирландские ETF

Дуже дякую, задачек на выходные получил)Перечислял доллары на счет в США, косвенно я в США. Вот вопрос стоит ли на счет заводить евро, какие потери на конвертации? Имеется ввиду я покупаю бумаги номинированные в Евро, есть ли смысл под это заводить Евро? Про ADR знаю, но не всегда они если, и не всегда в них есть ликвидность.Я так сказать делаю первые шаги, но вижу что биржи которые мне интересны это Нью-Йорк, Насдак, Лондон, Гонконг и Сингапур.Мобильный терминал использовал для тренировочного счета, пока он мне не особо зашел. Торгую пока прямо с их сайта, задержка в 15 минут но параллельно проверяю текущие котировки на другом ресурсе, + очень стараюсь следовать стратегии, и цифрам которые для себя предварительно просчитал. Ну и только лимитами.Насчет ирландских ETF можете подсказать ТикерЗаранее дякую!!!Да и жаль что с меня никто 200 баксов из finance.ua не заработал. А я акции ИБ не получил))Для тех кто еще только думает. В ИБ зарегистрировался за 2 дня, главный вопрос у меня был какой счет открывать, нашел что начинать надо с "наличного", деньги завел с Привата, никто ничего не спрашивал, к свифту подложил инструкции ИБ и все. Приват 2 часа подумал и отправил, еще через 2 часа деньги уже были на счету без дополнительных изьятий. Комиссии Привата 0,5% + 12баксов. На Приват заводил без комиссий, на приват вклад, 1 день перекантовались можно снять без комиссий на долларовую карту. Но настоятельно рекомендую вначале открыть счет в ИБ, это даст возможность использовать тренировочный счет. И там осваивайте ордеры, продумывайте стратегию, смотрите на результат.